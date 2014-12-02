چند میلیون برده در جهان وجود دارد؟

خبرگزاری «خبرآنلاین» به نقل از از «مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران» نوشت: 'بان کی مون' در پیامی به مناسبت روز بین المللی امحای بردگی - 11 آذر ماه جاری - با اعلام این خبر افزود: زنان قاچاق ، فروخته و یا در روسپی خانه ها حبس می شوند.



وی گفت: هر روز دختران جوان به زور مجبور به ازدواج می شوند یا مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند و به عنوان کارگر خانگی استثمار می شوند.



دبیر کل سازمان ملل متحد گفت: 25 سال بعد از تدوین کنوانسیون حقوق کودک، پسران و دختران هنوز در شرایط وحشتناک کار می کنند.



بان کی مون همچنین گفت: مردان جدا شده از خانواده های خود، هنوز در کارخانه های مخفی محبوس هستند، در وضعیت غل و زنجیر با حقوق های ناچیز به سر می برند و فرصت کم برای بازدپرداخت بدهی هایشان دارند.



وی، دولت های عضو ملل متحد، بخش تجاری، بنیاد ها و سایر کمک کنندگان را ترغیب کرد تا از 'صندوق داوطلبانه ملل متحد در مورد انواع معاصر بردگی' حمایت کنند تا جامعه مدنی بتواند طرح های اساسی برای بازپروری و کمک به قربانیان بردگی اجرا کند.



دبیر کل سازمان ملل گفت اجازه دهید همگی تمام تلاش خود را برای کمک به میلیون ها قربانی در سراسر جهان معطوف کنیم که در بردگی گرفتار و از حقوق بشر و کرامت محروم هستند.