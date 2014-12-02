آمادگی چهار کشور اروپایی برای کمک به آوارگان سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو دولتی آلمان، وزرای امورخارجه کشورهای آلمان، دانمارک، فنلاند و سوئد در کپنهاک پایتخت دانمارک گردهم آمدند.

"فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر امورخارجه آلمان، "مارتین لدگارد" وزیر امورخارجه دانمارک، "مارگوت والستروم" وزیر امورخارجه سوئد و "ارکی تیومیویا" وزیر امورخارجه فنلاند در این دیدار مصاحبه مطبوعاتی کوتاهی ترتیب دادند.

وزیر امورخارجه دانمارک در این نشست خبری اعلام کرد: در این دیدار علاوه بر موضوعات مختلف با کشورهای همسایه درباره موارد مهمی که در خصوص آینده ترکیه مشاهده می کنند، مذاکره کرده اند.

وزیر امورخارجه آلمان هم گفت: چندی پیش در برلین درباره وضعیت پناهجویان سوری کنفرانسی برگزار کردیم.

هدف از این کنفرانس نه تنها گفتگو درباره کمک های انسانی بلکه ارائه کمک به کشورهایی مانند اردن و لبنان که برای آوارگان سوری امکانات مسکن و دیگر کمک های لازم را فراهم می کنند، بود.

مارگوت والستروم وزیر امورخارجه سوئد نیز گفت: کشورهای شرکت کننده در این گردهمایی خواستار یاری به پناهجویان سوری هستند.