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۱۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۱۷

آمادگی چهار کشور اروپایی برای کمک به آوارگان سوری

آمادگی چهار کشور اروپایی برای کمک به آوارگان سوری

وزرای امورخارجه چهار کشور عضو اتحادیه اروپا برای کمک به آوارگان سوری اعلام آمادگی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو دولتی آلمان، وزرای امورخارجه کشورهای آلمان، دانمارک، فنلاند و سوئد در کپنهاک پایتخت دانمارک گردهم آمدند. 

"فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر امورخارجه آلمان، "مارتین لدگارد" وزیر امورخارجه دانمارک، "مارگوت والستروم" وزیر امورخارجه سوئد و "ارکی تیومیویا" وزیر امورخارجه فنلاند در این دیدار مصاحبه مطبوعاتی کوتاهی ترتیب دادند. 

وزیر امورخارجه دانمارک در این نشست خبری اعلام  کرد: در این دیدار علاوه بر موضوعات مختلف با کشورهای همسایه درباره موارد مهمی که در خصوص آینده ترکیه مشاهده می کنند، مذاکره کرده اند. 

وزیر امورخارجه آلمان هم گفت: چندی پیش در برلین درباره وضعیت پناهجویان سوری کنفرانسی برگزار کردیم.

هدف از این کنفرانس نه تنها گفتگو درباره کمک های انسانی بلکه ارائه کمک به کشورهایی مانند اردن و لبنان که برای آوارگان سوری امکانات مسکن و دیگر کمک های لازم را فراهم می کنند، بود. 

مارگوت والستروم وزیر امورخارجه سوئد نیز گفت: کشورهای شرکت کننده در این گردهمایی خواستار یاری به پناهجویان سوری هستند.

کد مطلب 2434495
شقایق لامع زاده

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