به گزارش خبرنگار مهر، محسن سوری ظهر امروز سه شنبه در گردهمایی بزرگ دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی سنندج که در مجتمع فرهنگی هنری فجر این شهر برگزار شد، با بیان اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هدف اصلی و کلی تمامی مسئولان و دست اندرکاران است، گفت: همواره سعی می شود که به شکل بهینه و موثر خدماتی به جامعه ایثارگر ارائه شود.

وی بر جلب مشارکت دانشجویان ایثارگر و شاهد در تمامی عرصه های علمی، فرهنگی و ورزشی تاکید و عنوان کرد: سال آینده همزمان با سی و سومین سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد دو جشنواره مهم ورزشی و علمی و فرهنگی به صورت سراسری برگزار می شود.

وی ادامه داد: برای راهیابی دانشجویان به این جشنواره ها مسابقاتی در سطح واحدهای شهرستانی و استانی برگزار می شود و برگزیدگان آنها به جشنواره سراسری معرفی می شوند.

معاون امور مناطق اداره کل امورشاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی افزود: آمادگی کامل برای اجرای مصوبات و قوانین لازم در خصوص جامعه ایثارگری در دانشگاه آزاد وجود دارد.

سوری اظهارداشت: قانون طرح جامع خدمات رسانی به ایثارگران از سوی رئیس جمهور اعلام شده ولی هنوز آیین نامه آن توسط هیئت دولت تدوین نشده است که به محض آماده شدن آن به تمامی مراکز علمی و غیر علمی ابلاغ می شود.

وی عنوان کرد: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در نخستین جلسه هیئت رئیسه دانشگاه بر احصای ۳۲ ماده این قانون که مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر است، تاکید کرد.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی همواره درپرداختن به بسیاری از مسائل از جمله موضوعات مربوط به ایثارگران نسبت به سایر مراکز علمی جلوتر بوده است، گفت: در حال حاضر ۱۱۰ هزار دانشجو و ۲ هزار و ۵۰۰ کارمند شاهد و ایثارگر در دانشگاه های آزاد اسلامی مشغول به تحصیل و خدمت هستند.

معاون امور مناطق اداره کل امورشاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: وجود این تعداد دانشجوی ایثارگر و شاهد مسئولیت مسئولان دانشگاه را سنگین تر کرده است.