دشمنان در مقابل مقاومت بسیجیان سرتسلیم فرود آوردند

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث نیازآذری ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه، گفت: بسیجیان دلاور مردان و شیر زنان و سربازان مخلصی هستند که همواره پیرو خط امام(ره) و مقام معظم رهبری بوده اند و تمام هم و غمشان حفظ حریم کشور عزیزمان و مبارزه با شیاطین بزرگ و فتنه های ابرقدرتها بوده است.

نیاز آذری افزود: حضور دانشجویان بسیجی و ایثارگر در دانشگاه آزاد اسلامی باعث افتخار و اعتبار این دانشگاه است.

رئیس دانشگاه آزاد ساری در ادامه به برگزاری اولین یادواره ۴۶۲ شهید گمنام و دانشجوی استان در روزهای آتی در این واحد دانشگاهی اشاره کرد و گفت: ما هرچقدر برای شهدا کار کنیم کم است و این برنامه ها باید افزایش یابد. این مراسمات موجبات برکت، افتخار و اعتبار دانشگاه خواهد شد و همگی باید برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن این مراسم اهتمام ورزند.

حجت الاسلام غفاری معاون دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران در این جلسه به فرمایشات امام علی(ع) در مورد جایگاه تعلیم و تربیت اشاره کرد و گفت: انجام برنامه فرهنگی در محیط علمی و دانشگاهی بسیار حائز اهمیت است.

سپس در ادامه این جلسه برنامه های فرهنگی آتی مانند برگزاری مسابقات قرآن و عترت، برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، برگزاری همایش سخنرانی، برگزاری نشست های علمی، تشکیل کارگاه های فرهنگی و آموزشی، برگزاری محفل شعر عاشورایی، بررسی و صلاحیت مدیر مسئول چندین نشریه دانشجویی واحد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.