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۱۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۰۱

همزمان با روز جهانی داوطلب؛

برگزاری جشنواره غذا در حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

برگزاری جشنواره غذا در حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

همزمان با روز جهانی داوطلب جشنواره غذا موسسه خیریه محک در جهت حمایت از کودکان مبتلا به سرطان 13 و 14 آذر ماه از ساعت 10 صبح تا 7 شب دربه همت داوطلبان در محک برگزار می‌گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داوطلبان نیرو های انسانی ارزشمندی هستند که زمان و مهارت خود را در جهت خدمت رسانی به کودکان مبتلا به سرطان به کار می‌گیرند.

محک مانند هرسازمان مردم نهاد دیگری، هویت اجتماعی‌اش را از نیروهای داوطلب‌اش کسب کرده است و نیروهای داوطلب با برآوردن نیازهای اجرایی  نقش ویژه‌ای در ارتقای بهره‌وری و دستیابی محک به اهدافش دارند. یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که داوطلبان در جهت حمایت از کودکان مبتلا به سرطان از دیرباز انجام می‌دهند برگزاری بازارها و جشنواره‌های خیریه است، که منجر به کسب عواید  برای تامین هزینه‌های درمانی و حمایتی کودکان مبتلا به سرطان می‌شود.

این بار نیز جشنواره غذا با غرفه‌های متعددی از غذاهای سنتی و بین‌المللی به همت داوطلبان جوان در موسسه محک برگزار می‌گردد و حضور یاوران محک در این بازار قدم مهم و موثری در جهت حمایت از کودکان مبتلا به سرطان محک خواهد بود. 

کد مطلب 2434532
حبیب احسنی پور

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