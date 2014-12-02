برگزاری جشنواره غذا در حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، داوطلبان نیرو های انسانی ارزشمندی هستند که زمان و مهارت خود را در جهت خدمت رسانی به کودکان مبتلا به سرطان به کار می‌گیرند.

محک مانند هرسازمان مردم نهاد دیگری، هویت اجتماعی‌اش را از نیروهای داوطلب‌اش کسب کرده است و نیروهای داوطلب با برآوردن نیازهای اجرایی نقش ویژه‌ای در ارتقای بهره‌وری و دستیابی محک به اهدافش دارند. یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که داوطلبان در جهت حمایت از کودکان مبتلا به سرطان از دیرباز انجام می‌دهند برگزاری بازارها و جشنواره‌های خیریه است، که منجر به کسب عواید برای تامین هزینه‌های درمانی و حمایتی کودکان مبتلا به سرطان می‌شود.

این بار نیز جشنواره غذا با غرفه‌های متعددی از غذاهای سنتی و بین‌المللی به همت داوطلبان جوان در موسسه محک برگزار می‌گردد و حضور یاوران محک در این بازار قدم مهم و موثری در جهت حمایت از کودکان مبتلا به سرطان محک خواهد بود.