قیصری: روایت دردمندانه فراست از دین ستودنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه داستان «هر زندگی یه قصه است» نوشته قاسمعلی فراست با حضور مجید قیصری و فرحناز علیزاده در سرای اهل قلم خانه کتاب نقد و بررسی شد.
در این نشست مجید قیصری اشتراک مضمونی داستانهای این مجموعه را مورد اشاره قرار داد و ضمن تاکید بر وجود نگاه اخلاقی در کتاب «هر زندگی یه قصه است» گفت: قضاوت یکی از بن مایههایی است که در داستان های این مجموعه تکرار و بر آن تاکید می شود و در واقع نویسنده شخصیتهای داستانی خود و همچنین مخاطبانش را در موقعیت قضاوت قرار میدهد و در پایان با پردهبرداری از ماجرا پیشداوریها را بهم میزند.
نویسنده کتاب «داستان سه کاهن» همچنین به رویکرد تصریحی در روایت داستان های فراست اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به شیوهای که فراست در این داستانها برگزیده بسیاری از مسایل مطرح شده در سطح باقی مانده و عمق نمییابند.
وی افزود: این نوع نگاه تصریحی در جنس زبان شخصیتها و اسمهایی که نویسنده برای آنها برگزیده نیز حاکم است. به عنوان نمونه در داستان نخست مجموعه، با آنکه با شخصیتهای مختلف مواجهیم اما همه از لحن و دیدگاه مشابه برخوردارند که به شخصیت پردازی داستان لطمه میزند.
قیصری در پایان گفت: با همه ایرادهای فرمی که به متن وارد است باید به شجاعت نویسندهای که در این مجموعه با دردمندی موضوعات دینی را دستمایه کار قرار داده و با جسارت چهره منفی تظاهر گری و قضاوتهای نابجا را به تصویر کشیده است تبریک گفت.
نویسنده رمان دینی «سه کاهن» ادامه داد: فراست در «هر زندگی یه قصه است» موضوعات معتنابهی از جامعه را دستمایه کار خود قرار داده و این نوع نگاه اخلاقی بسیار ارزشمند است .امیدوارم این کتاب توسط آن قشر از جامعه که به کتاب خواندن رغبتی نشان نمیدهند خوانده شود.
در ادامه این نشست فرحناز علیزاده، نویسنده و منتقد ادبی با اشاره به داستان «هر زندگی به قصه است» در این مجموعه گفت: در این داستان با تعدد شخصیتها و روایتهای مختلف درباره شخصیت اصلی داستان مواجهیم. بنابراین این اثر رویکرد یک داستان موازی را دارا است. مشکل اصل این داستان آن است که همه شخصیتها از یک نوع نگاه و گفتار مشابه برخوردارند که اگر نویسنده از نگاههای متفاوت شخصیتها بهره میبرد این اثر به داستان موفق تری تبدیل میشد.
وی توضیح داد: از هشت داستان این مجموعه هفت داستان در ژانر واقعگرا و یک داستان به نام «یک انگشت عسل» در ژانر داستان شگفت نوشته شدهاند.
در پایان این نشست قاسمعلی فراست با بیان اینکه نویسنده پس از آنکه داستانش را نوشت و به انتشار رساند دیگر هیچ حرفی برای گفتن ندارد زیرا تمام آنچه را مد نظرش بوده در داستانش مطرح کرده است تصریح کرد: این مجموعه پیش از اینکه به نشر نیستان سپرده شود، به سه ناشر دیگر نیز سپرده شده بود که در هر سه مورد از انتشار باز ماند. پاسخ ناشران این بود که جرأت انتشار چنین کتاب و موضوعی را نداریم.
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