ایران ۱۴۰۴ باید در منطقه نمونه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در همایش ائمه جمعه مناطق آزاد کشور در سالن مرکز بین المللی رشد قشم گفت: ۱۰ سال از ابلاغ سند چشم انداز توسعه کشور گذشت باید بررسی کنیم که امروز در کجای این برنامه قرار داریم.

وی از عملکرد سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم طی مدت فعالیت خود در این منطقه تقدیر کرد و گفت: وی به عنوان یک نیروی کارآمد و مومن و معتقد به فرهنگ در هر کجا که فعالیت داشته منشاء خدمات خوبی بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان اظهارامیدواری کرد که با انتخاب مدیران لایق و معتقد به فرهنگ اسلامی بتوانیم عقب ماندگی ها را جبران و در زمان مقرر به اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴، برسیم.

وی در ادامه به اهمیت هزینه کردن در امور فرهنگی اشاره کرد و گفت: متاسفانه بعضی از مسوولان در مناطق آزاد هزینه کردن در امورات فرهنگی را قبول ندارند و دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد کشور باید در انتخاب مدیران عامل، بنیه دینی آنان را بررسی کند.

گردهمایی ائمه جمعه مناطق آزاد کشور در جزیره قشم روز دوشنبه با حضور مهندس تركان، مدیران ارشد مناطق آزاد كشور، مسئولان شورای سیاست گذاری ائمه جمعه كشور، مدیران و معاونین سازمان منطقه آزاد قشم، برگزار شد.