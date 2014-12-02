به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش، پیش از ظهر سه شنبه در نشست بررسی مشکلات دامداران و واحدهای دامپروری استان یزد با اشاره به اهمیت نقش آفرینی تشکل‌ های بخش خصوصی در صنعت دامپروری کشور اظهار داشت: ثبات در تامین نهاده ها و بازار فرآورده های دامی می‌ تواند به تولید كننده كمك كند تا برای خود برنامه ریزی مناسبی داشته باشد و این امر باعث کاهش نوسانات و جلوگیری از ضرر و زیان به تولیدکننده و مصرف کننده خواهد شد.

وی با بیان اینکه فعالیت واحدهای دامپروری از جمله فعالیت های مهم بخش كشاورزی محسوب می شود، بیان كرد: تشویق سرمایه گذاران و قانونمند کردن امور مرتبط با دام و فعالیت های دامپروری برای افزایش تولید و ایجاد امنیت شغلی و اشتغالزایی که در قانون نظام جامع دامپروری کشور نیز مورد تاكید قرار گرفته، مورد انتظار است.

تابش، مصرف پایین مواد لبنی به واسطه قیمت بالای آن و عدم اعطای یارانه کافی به تولیدات دامی و کشاورزی که در همه کشورهای دنیا مرسوم است را زنگ خطری برای جامعه دانست که سلامت شهروندان را به خطر خواهد انداخت.

نماینده مردم اردکان همچنین ارائه الگوی مناسب برای مصرف مواد غذایی و افزایش سرانه مصرف فرآورده های لبنی و شیر را خواستار شد و اظهار داشت: پرداخت تسهیلات ارزان به بخش کشاورزی و سیاستگذاری مناسب وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی محصولات لبنی به ویژه شیر، می تواند بخشی از مشکلات موجود را رفع کند.

در این جلسه تعدادی از مدیران شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان یزد برخی مشکلات خود از جمله افزایش قیمت و کمبود نهاده ها، عدم خرید شیر به قیمت تضمینی و گاهی پرداخت وجه آن بعد از چند ماه، عدم تحویل کامل سبوس مورد نیاز استان، واردات بی رویه شیر خشک، وضعیت بازپرداخت تسهیلات دریافتی و ... را بیان کردند که در نهایت پس از بحث و تبادل نظر، برای پیگیری موارد مطرح شد، تصمیم‌هایی اتخاذ شد.