به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و نهمین دوره جشنواره بین‌المللی «ماردل پلاتا» طی روزهای 1 تا 9 آذر در شهر ماردل پلاتای کشور آرژانتین برگزار شد.

این جشنواره از قدیمی‌ترین جشنواره‌های معتبر در آمریکای لاتین محسوب می‌شود و نخستین بار در سال 1954 به صورت غیر رقابتی و محلی برای نمایش آثار برگزیده سینمایی جهان آغاز به کار کرد و پس از برگزاری چند دوره به یک جشنواره‌ی سینمایی بین‌المللی تبدیل و موفق به کسب بالاترین درجه برگزاری جشنواره از ( FIAPF) شد.

پویانمایی «بزغاله‌های ابری» با ترکیب تکنیک سه بعدی و دو بعدی به مدت زمان 5 دقیقه، اقتباسی از کتاب «بزغاله‌های ابری» افسانه شعبان‌نژاد است که در فضایی خیال‌انگیر و کودکانه همراه با موسیقی شاد داستان گم‌شدن بره‌ای کوچک در کوهستانی مه‌آلود را روایت می‌کند.

در این جشنواره به بهترین فیلم، کارگردان، بازیگر مرد و زن، فیلمنامه، فیلم آمریکای لاتین جوایزی اهدا می‌شود همچنین جایزه ویژه هیات داوران این جشنواره که در ابتدا به نام اومبو (Ombu) بوده است از سال 2004 به نام آستور به یاد «آستور پیتاز ولا» آهنگساز و نوازنده معروف آرژانتینی تغییر یافت.