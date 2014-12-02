به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار رستگاری رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع در شانزدهمین همایش صنایع دریایی عنوان کرد: امروز سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی و دفاع مسلح در حوزه دستاوردهای زیرسطحی، تندرو و مواردی از این دست به بلوغ طراحی و ساخت رسیده است که میتواند نیازهای دفاعی کشور را تامین کند.
وی عنوان کرد: اگر بخواهیم در حوزههای ریلی، جادهای، دریایی، نظامی و زمینی ورود پیدا کنیم باید به حوزه دیزل نیز وارد شویم که تاکنون توانستهایم در این مسیر اقداماتی را عملی کنیم.
وی با بیان اینکه دو سال از متوقف شدن ساخت دیزل ملی میگذرد، عنوان کرد: اکنون توانستیم دیزل 4400 اسب بخار را در اشل آزمایشگاهی تولید کنیم و قرار است 3 فروند از این دیزلها را بسازیم.
به گفته رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع ما قادر به تولید پروانه فیکس و پروانه شناور هستیم و در آیندهای نزدیک شاهد افتتاح دومین ناوشکن موج هستیم.
وی همچنین از رونمایی زیردریایی 550 تنی فاتح خبر داد و گفت: در آینده نزدیک این زیردریایی ساخت داخل که توسط وزارت دفاع ساخته شده است رونمایی میشود.
امیر رستگاری یادآور شد: در کشور به صورت سیستمی و مشارکتی فعالیت نمیکنیم و اگر بخواهیم در حوزهای موفق عمل کنیم باید به دنبال حوزه متمرکز باشیم.
وی با تاکید بر وجود یک معاونت دریایی عنوان کرد: باید یک معاونت دریایی ایجاد کنیم تا امورات دریایی را به صورت متمرکز پیگیری کنیم که اینها نیازمند یک سیستم مدیریتی متمرکز است تا در نهایت کارآمدی در حوزه دریا را شاهد باشیم.
نظر شما