وجه غالب زندگی در نظام اسلامی حول محور «نماز و معنویت» است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی دارابی -مدیر كل دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌های تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی و جانشین كمیته علمی و پژوهشی بیست و سومین اجلاس سراسری نماز- در سومین جلسه كارگروه حوزه مركزی بیست و سومین اجلاس سراسری نماز با تشكر از تلاش های انجام شده توسط اعضا گفت: نماز مظهر تام توجه به معنویت، خدا، ذكر، خشوع و همچنین عامل وحدت آفرین بر گرد یك محور مشترك است.

در این جلسه كه با حضور برخی از اعضای كمیته علمی و پژوهشی بیست و سومین اجلاس سراسری نماز و نمایندگانی از سازمان ها و نهاد های عضو كارگروه تشكیل یافت، جانشین كمیته علمی و پژوهشی بیست و سومین اجلاس سراسری نماز افزود: پیام نماز در حقیقت پیام معنویت و بندگی خالصانه خداست و علاج اصلی همه درد های بشر در این نسخه شفا بخش پیش بینی شده است. بنابراین وجه غالب زندگی در نظام اسلامی حول محور «نماز و معنویت» می باشد.

مدیر كل دفتر برنامه ریزی آموزش های تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی در پایان با اشاره به اهداف دشمنان در هجمه به نظام اسلامی خاطر نشان كرد: تهاجم همه جانبه دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی به منظور بی اعتماد و بی اعتقاد نمودن نسل جوان و نوجوان ایران اسلامی است. غافل از اینكه جوان مسلمان ایرانی با پشتوانه دینی و ایمانی به دنبال حفظ و حراست از ارزش های والای اسلامی خویش می باشد.

در ادامه این جلسه گزارش های واصله از كارگروه های استانی و منطقه ای بیست و سومین اجلاس سراسری نماز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در مورد آنان تصمیماتی اتخاذ شد.

جلسه چهارم كارگروه مركزی بیست و سومین اجلاس سراسری نماز روز دوشنبه هفدهم آذر ماه در اتاق جلسات معاونت فرهنگی و امور تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد.