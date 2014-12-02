پایگاه مرکزی اورارتوشناسی در چایپاره ایجاد می شود

جلیل جباری در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت حمایت و استمرار این حمایت از سوی مسئولین استانی و سازمان میراث فرهنگی کشور تاکید کرد و افزود: در این جلسه که روز گذشته در تهران ترتیب یافت مقرر شد دو میلیارد ریال از طریق سازمان میراث فرهنگی کشور برای ایجاد پایگاه مطالعاتی در این محوطه تاریخی تامین اعتبار شده و از سال 94 نیز ردیف اعتباری خاصی برای این پایگاه منظور شود.

وی ادامه داد: همچنین در ادامه این جلسه تفاهم نامه ای در خصوص نحوه همفکری و مشارکت سازمان میراث فرهنگی کشور و مسئولین استان آذربایجان غربی در خصوص تهیه نقشه راه برای ایجاد مرکز اورارتو شناسی تنظیم شد.

روز گذشته در نشست مشترکی با حضور سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور، فرهاد عزیزی مدیرکل امور پایگاههای میراث جهانی، حمیده چوبک رئیس پژهشکده باستان شناسی کشور، جلیل جباری مدیرکل میراث فرهنگی آذربایجان غربی و مرتضی اصغری فرماندار چایپاره در محل پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، ایجاد پایگاه مرکزی اوراتوشناسی در چایپاره مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور در این نشست گفت: قلعه تاریخی بسطام باید علاوه بر اینکه به عنوان کانون مرکزعلمی، پژوهشی در کشور مطرح شود، به عنوان محدوده جغرافیایی اورارتوشناسی نیز مورد توجه جهانیان قرار گیرد.

سید محمد بهشتی با تاکید بر همزمان بودن مقوله پژوهش با حفاظت، مرمت و معرفی در آثار و محوطه های تاریخی، اظهار داشت: الگوی مدیریتی ایجاد پایگاههای ملی برای اولین بار توسط پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طراحی و اجرا شده که الگوی موفقی بوده است.

دوران اورارتویی بخش مهمی از تاریخ ایران را تشکیل می دهد

وی با اشاره به این که دوران اورارتویی بخش مهمی از تاریخ ایران را تشکیل می دهد افزود: با توجه به نگاه ویژه سازمان به محوطه تاریخی قلعه بسطام، بایستی این پایگاه علاوه بر اینکه در سطح کشور به عنوان کانون علمی، پژوهشی شناخته می شود بایستی به عنوان محدوده جغرافیایی اورارتوشناسی نیز مورد توجه جهانیان قرار گیرد.

مرتضی اصغری فرماندار چایپاره نیز ضمن تشریح موقعیت و وضعیت محوطه تاریخی قلعه بسطام، آمادگی مسئولین استان و حمایت استاندار را در فراهم نمودن زمینه و در اختیار قرار دان امکانات لازم به منظور ایجاد این مرکز اعلام داشت.

قلعه بسطام از نظر وسعت، سومین محوطه اورارتویی شناخته شده در دنیا است که سالانه گردشگران زیادی را به خود جذب می کند. این اثر یکی از کاندیدهای اصلی ثبت در فهرست آثار جهانی یونسکو است كه با شماره 970 در فهرست آثار ملی کشورمان به ثبت رسیده است.

این قلعه در حدود ۲۸۰۰ سال قبل توسط اقوام اوراتوری ساخته شده است و زمانی یکی از استحکامات مهم و نفوذناپذیر اوراتورها بوده است، این قلعه توسط ویلسرام گلایس آلمانی در حدود ۵۰ سال قبل کشف و به جهانیان معروفی شده است.

قلعه بسطام در بالای کوهی در کنار روستای بسطام قرار گرفته و دارای دیوارهای مستحکم سنگی است که به دره پایین آن اشراف کامل دارد. دیوارهای موجود در قلعه، از سنگ های بزرگ ساخته شده و دارای پیش آمدگی و فرورفتگی هایی به شیوه معماری دوره اورارتویی است.

آثار دوره اورارتویی در این بنا شامل ساختمان شرقی، محله مسکونی، قلعه، آثار پشت دژ و کانال آبرسانی است.

کاوش های باستانی نشان می ‌دهد که این قلعه طی 50 سال و در سه مرحله ساخته شده و دارای معبد، بازار، مقر حکومتی، برج، بارو، دروازه و راه‌های مخفی خروج مخصوص بوده است.

سه اشکوب تحتانی مشتمل بر دروازه، مهمانسرا، اصطبل و قرارگاه سربازان، اشکوب میانی که معبدی است با اطاقهای متعدد و اشکوب فوقانی که اوج هنر معماری اورارتویی است و دارای سکونتگاه، مقر فرماندهی و راه‌های خروجی به بیرون از قلعه نیز قسمتهای اصلی این دژ باستانی است.