به گزارش خبرنگار مهر، مسعود خلیلی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری ظرفیت بالایی برای تبدیل به قطب سوار کاری را دارد، اظهار داشت: این استان با توجه به سابقه تاریخی خود در سوارکاری در قبایل و ایلات پتانسیل و ظرفیت های بالایی برای توسعه بیشتر در رشته سوارکاری دارد.

وی بیان کرد: باید برای توسعه این رشته ورزشی در این استان سرمایه گذاری شود و مراکز آموزش و پرورش اسب در این استان توسعه یابند.

خلیلی ادامه داد: در حوزه واردات اسب یک نگاه سختگیرانه وجود دارد چون در خود کشور نژاد های معروف و قابل توجهی وجود دارد.

وی تاکید کرد: باشگاه های سواری کاری در کشور حدود ۴۵۰ هستند که در تلاش هستیم این باشگاه ها توسعه بیشتر پیدا کنند.

رئیس فدراسیون سوارکاری با اشاره به اینکه سه ورزشکار اسب سوار در مسابقات جهانی شرکت می کنند، تاکید کرد: مجوز سالم بدون اسب ها صادر شده است و اسب های این سوارکاران به کشور قطر برای شرکت در مسابقات جهانی فرستاده می شوند.

وی ادامه داد: امیدواریم این سه ورزشکار در این مسابقات عناوین برتر را کسب کنند و افتخاری دیگر برای کشور بدست آورند.

رئیس فدراسیون سوارکاری با اشاره به اینکه برنامه های ویژه ای برای گرایش بیشتر جوانان به سمت ورزش سوارکاری داریم، تاکید کرد: باید در راستای توسعه این رشته ورزشی تبلیغ بیشتر صورت گیرد تا جوانان بیشتر به این رشته ورزشی گرایش پیدا کنند.

مدیر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: در حدود ۲۰ باشگاه سوارکاری در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

عبد الرحمان قاسمی تصریح کرد: ورش سواری کاری ورزش با سابقه ای در کشور است که لازم است برای گرایش بیشتر جوانان به این رشته ورزشی برنامه ریزی شود.

وی افزود: ارتفاع بالای استان چهارمحال و بختیاری از سطح دریا یک پتانسیل بالا برای توسعه رشته های ورزشی به شمار می رود.