به گزارش خبرگزاری مهر، دراین کارگاه هنرمند نقاش محمد پورفرزانه پس از بیان تاریخچه ای از هنرنقاشی قهوه خانه ای به آموزش این نوع نقاشی با سبک و روش زندیه و قاجار می پردازد.

محمد پورفرزانه متولد سال 1339 است. وی در سال 1373 در رشته نقاشی شروع به تحصیل کرد و پایان نامه خود را با موضوع نقد و بررسی نقاشی روی قلمدان عهد قاجار به نگارش درآورد. همچنین نقاشی را در سال 1385 نزد زنده یاد محمدرضا ایرانی در تبریز نیز فرا گرفت و از سال 1360 تاکنون با فعالیت مستمر دراین رشته هنری به تولید آثار متعدد به شیوه زند و قاجار در نقاشی قهوه خانه ای و شخصی سازی این نوع نقاشی پرداخته است.

این مدرس نقاشی دارای گواهی نامه درجه یک هنری در رشته های نقاشی قهوه خانه ای و خیالی نگاری است که با احداث آموزشگاه نقاشی و آموزش نقاشی قهوه خانه ای برای حفظ و اشاعه این روش نقاشی ایرانی تلاش کرده است.

تدریس نقاشی خیالی نگاری در دانشگاه های هنر اصفهان، پیام نور و سوره تهران، برپایی نمایشگاه های متعدد فردی و گروهی با نقاشی های قهوه خانه ای حماسی و مذهبی بخشی از فعالیت های هنری این هنرمند و مدرس نقاشی است.

علاقه مندان برای حضور در این کارگاه می توانند به نشانی خیابان شریعتی، بالاتراز پل سیدخندان،خیابان جلفا، فرهنگ سرای ارسباران مراجعه کنند.