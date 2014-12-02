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۱۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۳۶

مدرس نقاشی قهوه‌خانه‌ای کارگاه برگزار می‌کند

مدرس نقاشی قهوه‌خانه‌ای کارگاه برگزار می‌کند

کارگاه نقاشی قهوه خانه ای با حضور محمد پورفرزانه مدرس نقاشی قهوه خانه ای وخیالی نگاری روز چهارشنبه 12 آذرماه در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین کارگاه هنرمند نقاش محمد پورفرزانه پس از بیان تاریخچه ای از هنرنقاشی قهوه خانه ای به آموزش این نوع نقاشی با سبک و روش زندیه و قاجار می پردازد.

محمد پورفرزانه متولد سال 1339 است. وی در سال 1373 در رشته نقاشی شروع به تحصیل کرد و پایان نامه خود را با موضوع نقد و بررسی نقاشی روی قلمدان عهد قاجار به نگارش درآورد. همچنین نقاشی را در سال 1385 نزد زنده یاد محمدرضا ایرانی در تبریز نیز فرا گرفت و از سال 1360 تاکنون با فعالیت مستمر دراین رشته هنری به تولید آثار متعدد به شیوه زند و قاجار در نقاشی قهوه خانه ای و شخصی سازی این نوع نقاشی پرداخته است.

این مدرس نقاشی دارای گواهی نامه درجه یک هنری در رشته های نقاشی قهوه خانه ای و خیالی نگاری است که با احداث آموزشگاه نقاشی و آموزش نقاشی قهوه خانه ای برای حفظ و اشاعه این روش نقاشی ایرانی تلاش کرده است.

تدریس نقاشی خیالی نگاری در دانشگاه های هنر اصفهان، پیام نور و سوره تهران، برپایی نمایشگاه های متعدد فردی و گروهی با نقاشی های قهوه خانه ای حماسی و مذهبی بخشی از فعالیت های هنری این هنرمند و مدرس نقاشی است.

علاقه مندان برای حضور در این کارگاه می توانند به نشانی خیابان شریعتی، بالاتراز پل سیدخندان،خیابان جلفا، فرهنگ سرای ارسباران مراجعه کنند.

 

کد مطلب 2434589

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