به گزارش خبرنگار مهر، یكی از اعضای شورای اسلامی شهر زنجان برای چندمین مرتبه طی یك و اندی سال فعالیت شورای چهارم بر لزوم تعیین تكلیف املاك شهرداری تاكید كرد و افزود: برای مثال در مجتمع شهر راز 18 واحد با ارزشی بالای پنج میلیارد تومان در تملك شهرداری ست و مصوبه تعیین تكلیف آن اماده شده اما با یك نامه درخواست توقف فروش آن اعلام شده است.

عباس راشاد گفت: واحدهای ضلع جنوب غربی سبزه میدان از دیگر واحدهایست كه نسبت به فروش یا جابجایی آن اقدام نمی شود، باید مشخص شود چنین تعلل هایی تعمدی است یا نه چرا كه در وضعیت موجود كه شهرداری برای مبالغ ناچیز و حتی پرداخت حقوق پرسنل با مشكل مواجه است نباید نسبت به تعیین تكلیف و ایجاد درآمد كوتاهی كرد.

وی تصریح كرد: در رابطه با پاساژ نور هنوز حق و حقوق شهرداری پرداخت نشده است.

راشاد متذكر شد: اگر قرار است روند این چنین ادامه یابد باید اعلام كنیم افرادی كه بیش از 300 میلیون تومان ثروت دارند از پرداخت حقوق شهرداری معافند و برویم سراغ قشر ضعیف تر. چرا هر جا پای ثرتمندان به میان می آید شهرداری لنگ می زند؟.

این عضو شورای اسلامی شهر زنجان گفت: به نظرم این بهانه كه شهرداری در بحران است مدیریت شده است در دوره حضور آقای امین این بحران را خود شهردار به وجود آورده بود اكنون نیز بحران ساختگی است.

وی تاكید كرد: مگر می شود شهرداری از دارایی های خود بی خبر باشد؟ چرا باید مصوبات شورا با یك نامه مسكوت بمانند؟.

شورای اسلامی شهر زنجان امروز روز پركار ی داشت از دیدار با جمعی از روشندلان، ارائه تذكراتی در رابطه با وضعیت موجود شهر و شهرداری تا پاسخ به تجمع صورت گرقته در سالن انتظار شورای شهر.

در ادامه این جلسه رییس آموز ش و پرورش استثنایی استان زنجان ضمن گرامیداشت 12 آذر روز جهانی معلولان گفت: رویكرد شورای شهر نسبت به معلولان نوید بخش است.

سهیلا فریقی اظهار كرد: در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های بزرگ باید به معلولان و افراد دارای شرایط خاص اندیشیده شود.

وی با اشاره به مشكلات پیش روی معلولان اعم از هزینه های بالای ایب و ذهاب و سرویس های دانش آموزان روشندل اظهار كرد: شورای شهر 16 میلیون تومان برای كمك به مدارس استثنایی مصوب كرده بود كه هنوز محقق نشده است.

فریقی با بیان اینكه آموزش و پرورش استثنایی از حالت فعالیت مجرد به سمت فراگیر شدن و آموزش تلفیقی سوق یافته ست گفت: درصدد هستیم تا مدارس به گونه ای باشند كه دانش آموزان معلول بتوانند به نزدیك ترین مدرسه محل زندگی مراجعه كنند.

وی خاطر نشان كرد: یكی از مصادیق احقاق حقوق شهروندی برای معلولان مناسب سازی فضاهای شهری است.

فریقی همچنین وجود یك دكل مخابراتی در یكی از مدارس استثنایی را از دیگرمشكلات تهدید كننده سلامت دانش آموزان برشمرد و خواستار رفع آن از سوی مسئولان شد.

وی تصریح كرد: شهری كه برای حضور همه اقشار جامعه مناسب نیست معلول است.

رییس شورای اسلامی شهر زنجان نیز در جمع تعدادی از روشندلان زنجانی گفت: روز جهانی معلولان تلنگریست برای توجه به این قشر از جامعه و نیازهای آن ها.

آراض ضیایی برخورداری از شرایط مناسب تفریح و اشتغال و زندگی را حق همه افراد جامعه دانست و اظهار كرد: وجود شرایط مناسب برای كار و تفریح در ایجاد هویت و اعتماد به نفس در معلولان تاثیر بسیاری دارد.

وی خاطر نشان كرد: متاسفانه علی رغم آنچه در قانون تصریح شده و باید سه درصد اشتغال جامعه به معلولان اختصا یابد كماكان شاهد تبعیض در اشتغالزایی برای این افراد هستیم.

ضیایی با بیان اینكه معلولان باید در تصمیم گیری ها ی مسئولان نقش داشته باشند ابراز كرد: تشكیل گروه های خودیاری و تشكل های مردم نهاد ویژه معلولان در رفع مشكلات موجود موثر است.

وی خاطر نشان كرد: شورای چهارم مصوباتی برای تحقق مناسب سازی در شهر داشته كه بخشی از آن اجرایی شده است.

یكی از اعضای شورای اسلامی شهر زنجان برای چندمین مرتبه طی یك و اندی سال فعالیت شورای چهارم بر لزوم تعیین تكلیف املاك شهرداری تاكید كرد و افزود: برای مثال در مجتمع شهر راز 18 واحد با ارزشی بالای پنج میلیارد تومان در تملك شهرداری است و مصوبه تعیین تكلیف آن اماده شده اما با یك نامه درخواست توقف فروش آن اعلام شده است.

عباس راشاد گفت: واحدهای ضلع جنوب غربی سبزه میدان از دیگر واحدهایست كه نسبت به فروش یا جابجایی آن اقدام نمی شود باید مشخص شود چنین تعلل هایی تعمدی است یا نه چرا كه در وضعیت موجود كه شهرداری برای مبالغ ناچیز و حتی پرداخت حقوق پرسنل با مشكل مواجه است نباید نسبت به تعیین تكلیف و ایجاد درآمد كوتاهی كرد.

وی تصریح كرد: در رابطه با پاساژ نور هنوز حق و حقوق شهرداری پرداخت نشده است.

راشاد متذكر شد: اگر قرار است روند این چنی ادامه یابد باید اعلام كنیم افرادی كه بیش از 300 میلیون تومان ثروت دارند از پرداخت حقوق شهرداری معافند و برویم سراغ قشر ضعیف تر. چرا هرچا پای ثرتمندان به میان می آید شهرداری لنگ می زند؟.

این عضو شورای اسلامی شهر زنجان گفت: به نظرم این بهانه كه شهرداری در بحران است مدیریت شده است در دوره حضور آقای امین این بحران را خود شهردار به وجود آورده بود اكنون نیز بحران ساختگیست.

وی تاكید كرد: مگر می شود شهرداری از دارایی های خود بی خبر باشد؟ چرا باید مصوبات شورا با یك نامه مسكوت بمانند؟.

در ادامه دیگر عضو شورای شهرزنجان با اشاره به بخشنامه جذب نیرو در شهرداری و سازمان های وابسته با آن گفت: هرگونه جذب نیرو باید با مصوبه شورای اسلامی شهرباشد.

دویران افزود: 50 نفر در دوره فعالیت شورای چهارم بدون مجوز شورا در شهرداری جذب شده اند، به كارگیری آنها نه به صورت فصلی بلكه قراردادی بوده و حق عده ای دیگراز افراد جویای كار تضییع شده است.

وی با تایید سخنان راشاد تصریح كرد: باید تكلیف نیروهای جذب شده تعیین گردد كه برای تحقق این موضوع نامه ای با امضا 10 نفر از اعضای شورای شهر به شهرداری ارائه شده تا مشخص شود این نیروها به چه شیوه ای وارد شهرداری شده اند؟.

همچنین سونیا كشاورز دیگر عضو شورای شهر زنجان با تاكید بر تعیین تكلیف همه املاك شهرداری تاكید كرد: باید املاك و اسناد شهرداری با همكاری ثبت اسناد ثبت گردد تا مشكل معارض رفع شود.

وی همچنین متذكر شد: مقرر شده بود بدهی های بالای 200 میلیون تومان تهاتر انجام شود نه تقسیط اما اكنون شاهد تقسیط مبالغ بالا هستیم.

منشی شورای شهر زنجان نیز با اشاره به مراجعات مكرر كاركنان سازمان پارك ها و فضای سبز به شورا گفت: متاسفانه تعدیل نیرو در شهرداری كاملا سلیقه ای وبراسا رابطه محوری است.

حمزه تبار خواستار ارائه لایحه ای برای خصوصی سازی سازمان پارك ها و فضای سبز شد و افزود: خصوصی سازی موجب كاهش هزینه ها و ارائه سطح خدمات می شود.

وی تصریح كرد: امسال باید وضعیت شغلی كاركنان سازمان پارك ها مشخص شود تا از بلاتكلیفی درآیند.

دیگر عضو شورای و عضو كارگروه مناسب سازی شهر نیز ضمن گرامیداشت روز جهانی معلولان گفت: مصوبات مربوط به مناسب سازی شهر گرچه در برخی نقاط شهر عملیاتی شده اما گاهی هعمین اقدام نه تنها مشكلات معلولان را رفع نكرده بلكه مشكل ساز است.

پریسا شعبانی به مواردی از اجرای نادرست مناسب سازی در شهر اشاره و ابراز كرد: در مواردی پیاده روهای بریل دار به ناكجا آباد می رسند و روشندلان را از مسیر حركت منحرف می كنند.

وی یادآور شد: مصوباتی مبنی بر عدم صدور پروانه پایان كار برای ساختمان ها مناسب سازی نشده و مناسب سازی پارك ها و معابر وجود دارد كه باید برای اجرای كامل و صحیح آن نظارت بیشتری صورت بگیرد.

شعبانی اظهار كرد: در كمیته مناسب سازی استان نیز مقرر شده بود یكی از خیابان های شهر به صورت پایلوت مناسب سازی شود كه عملی نشد.

در ادامه جلسه بررسی جابجایی اعتباراتی برای تكمیل پل سیدالشهدا(ع) زنجان توسط اعضا انجام شد.

سخنگوی شورای شهر زنجان در این رابطه گفت: این جابجایی بودجه لازم است چرا كه پروچه طولانی شده و هزینه ها در حال افزایش است.

سعید امیدی با بیان اینكه طولانی شدن زمان ساخت پل سیدالشهدا(ع) این پروژه را به یك پل تاریخی تبدیل كرده ابراز كرد: باید هر چه سریعتر این پروژه كامل شود.

عزیزی سرپرست شهرداری زنجان نیز با تبیین وضعیت پروژه سیدالشهدا(ع) گفت:در صورت فراهم شدن شرایط تسریع كار طبق برآورد مشاور پل شش ماهه تكمیل خواهد شد.

جلسه علنی شورای اسلامی شهر این هفته در حالی برگزار می شد كه تعدادی از انبوه سازان و نیروهای تعدیل شده شهرداری پشت در سالن جلسات برای اعتراض به وضع موجود جمع شده بودند.

انبوه سازان از بلا بودن مبالغ عوارض و جرایم حذف پاركینگ گله داشتند و كارگران بیكار از تصمیم گیری های سلیقه ای در جذب و تعدیل نیروهای شهرداری.

این مسائل در حالی است که شهرداری زنچجان با سرپرست مدیریت می شود و 13 عضو شورای شهر در تلاش هستند از 13 گزینه مورد نظر یک نفر را به عنوان شهردار زنجان انتخاب کنند.