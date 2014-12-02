توزیع دومین قسمت یک مجموعه 90 قسمتی در شبکه نمایش خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین قسمت از مجموعه 90 قسمتی «مراقب! باشم، باشی، باش» با نام «چقدر وقت داری؟» به کارگردانی و تهیه کنندگی منوچهر صفرخانی وارد شبکه نمایش خانگی شد.

این ‌فیلم با مضمون طنز به نگاه مادی گرای انسان عصر حاضر و دوری از اخلاقیات می‌پردازد و داستان آن درباره دو باجناق و رفیق قدیمی به نام سیروس و جمشید است كه هركدام معتقدند دیگری شیطان را درس می‌دهد. آنها به تازگی وارد دنیای پرزرق و برق تجارت شده‌اند و سرمایه‌گذاری كلانی برای واردات كالا كرده‌اند كه مرگ ناگهانی سیروس در ابتدای داستان زندگی را برای جمشید تیره و تار می‌کند و ...

از بازیگران اصلی «چقدر وقت داری؟» می‌توان به سعید پیردوست، محمد فیلی، مهتاج نجومی، خشایار راد، محمد شیری، كاظم افرندنیا، سیامك اشعریون، هما خاكپاش، سودابه گرجستانی، محمدرضا نجفی، علی ابوالحسنی، گیتی معینی، فرحناز منافیظاهر، مجید صادق‌نیا، ساجده عبدی، مهدی بوذری، احسان قاضی دریانی و مهدی ثامنی اشاره کرد.

صفرخانی چندی پیش فیلم «عروسک شکسته» را به عنوان اولین قسمت از مجموعه «مراقب! باشم، باشی، باش» که به معضل وقوع جرایم توسط باندهای تبهکار و گرفتاری جوانان در دام اینگونه مسایل و بررسی اعتیاد در خانواده و پیشگیری از آن می‌پردازد، وارد شبکه نمایش خانگی کرده که با استقبال خوبی روبرو شده است.

سایر عوامل اصلی پروژه عبارتند از نویسنده: مهرداد نیکنام، مدیر تولید: وحید عبادی، جانشین تولید: مریم ضرابی، مشاور كارگردان: محمدرضا نجفی، دستیار اول كارگردان و برنامه‌ریز: سیدمحسن میرحسینی، مدیر تصویربرداری: علیرضا رنجبران، دستیار برنامه‌ریز: پوریا زندباف، طراح گریم: سیاوش گرجستانی، طراح صحنه و لباس: سیدمحسن میرحسینی، دستیار صحنه و لباس: پوریا رومی، فرید طاهریفرد، منیره خاجی، مدیر تداركات: اشكان قاسملو، امور اداری: زیبا باقری، مشاور رسانه‌ای: الهه گودرزی.