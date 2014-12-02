زیرگذر تقاطع بعثت همدان خرداد ماه سال آینده به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صوفی ظهر سه شنبه در شورای ترافیک استان همدان با بیان اینکه ایمن سازی ترافیک در حوزه مهندسی ترافیک مورد هدف است، اظهار داشت: فاز نخست پل آیت الله نجفی همدان به بهره برداری رسیده و فاز دوم آن نیز تا پایان تیرماه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه ۵۲ درصد عملیات اجرایی زیر گذر بعثت همدان نیز انجام شده است، عنوان کرد: براساس پیش بینی ها زیر گذر بعثت همدان تا پایان خرداد ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری همدان با بیان اینکه تعیین تکلیف میدان سپاه و تکمیل تقاطع فرهنگیان همدان در اولویت قرار دارد، بیان کرد: عملیات اجرایی میدان سپاه از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد.

صوفی با بیان اینکه در حوزه اصلاحات هندسی نصب علائم افقی، عمومی، کف نوشته و نصب تابلو ها در برنامه شهرداری همدان قرار گرفته است، ادامه داد: شهرداری همدان اقدامات خوبی انجام داده و ۲۰ نقطه را گره شناسی و عملیات اجرایی آن را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه امسال ۹۰۰ کیلومتر خط کشی در شهر همدان انجام شده است، بیان کرد: ۳۰ درصد معابر شهر همدان خط کشی شده است.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری همدان با بیان اینکه در ۱۴ هزار متر مربع خطوط عابر پیاده هزار و ۷۰۰ تابلو جدید نصب شده است، بیان کرد: برای رسیدن به نقطه مطلوب باید پنج هزار تابلو نصب شود که هم اکنون سه هزار تابلو آن آماده است.

عباس صوفی با بیان اینکه اجرای کف نوشته برای نخستین بار در همدان انجام و ۲۵۰ کف نوشته انجام شد، عنوان کرد: ۱۲ گذرگاه عابر پیاده در راستای ایمن و روان سازی ترافیک و ایمن سازی عابر پیاده اجرا شده که در کاهش تصادفات جرحی موثر بوده است.



وی با بیان اینکه ۱۳ پل عابر پیاده در همدان وجود دارد و هشت پل عابر پیاده به پیمانکار داده شده و در حال ساخت است، ادامه داد: امسال سه پل عابر پیاده به پله برقی مجهز شدند و قراردادی در راستای مجهز شدن تمام پل های عابر پیاده به پله برقی و آسانسور بسته شده است.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری همدان با بیان اینکه برای رسیدن به حداقل استاندارد شهری همدان به ۱۴ هزار پارکینگ نیاز دارد، اظهار داشت: ساخت سه پارکینگ در سه منطقه از شهر همدان در برنامه است که در صورت ساخت این پل ها به حداقل استاندارد نزدیک می شویم.

صوفی با بیان اینکه امسال قرارداد نصب ۱۰ ایستگاه جدید تاکسی و اتوبوس بسته شد، عنوان کرد: امسال ۱۵ دستگاه اتوبوس جدید خریداری و وارد ناوگان حمل و نقل درون شهری همدان شد و مجوز خرید ۱۰ دستگاه اتوبوس جدید نیز گرفته شد.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری همدان با بیان اینکه اجرای خطوط بی آر تی در دستور کار قرار گرفته و مطالعات آن به پایان رسیده است، ابراز داشت: قصد استفاده از اتوبوس های برقی در خطوط بی آر تی را داریم.

عباس صوفی با بیان اینکه امسال نوسازی و بازسازی ناوگان تاکسی در همدان آغاز شده است، ادامه داد: قراردادی با بانک شهر برای راه اندازه "ای بی ال"(پرداخت کارتی) در اتوبوس و تاکسی بسته شده است.



وی با بیان اینکه در ۲۰ نقطه شهر همدان دوربین کنترل ترافیک و در چهار نقطه دوربین ثبت تخلف وجود دارد، عنوان کرد: در راستای ایجاد ترافیک روان تعداد دوربین های کنترل ترافیک به ۴۰ دوربین و دوربین های ثبت تخلف به ۱۰ دوربین افزایش خواهد یافت.



سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری همدان با بیان اینکه ایمن سازی در ۲۲۰ مدرسه همدان انجام شده است، ادامه داد: تصادفات درون شهری ۵۰ درصد و فوتی های شهر همدان ۲۴ درصد کاهش داشته است.



امیررضا یوسفیان کارگروه حمل و نقل استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه طول راه های استان همدان هزار و ۱۰۰ کیلومتر است، گفت: ۳۲۰ هزار دستگاه وسایط نقلیه در استان همدان وجود دارد.



وی با بیان اینکه در شش ماه نخست امسال تصادفات جاده ای ۳۰۸ فوتی و ۴۱۷ جرحی در استان همدان برجای گذاشته است، بیان کرد: در تصادفات درون شهری ۲۴ درصد کاهش داشته ایم.



دبیر کارگروه حمل و نقل استان همدان با بیان اینکه میزان متوفیان سوانح رانندگی در اردیبهشت ماه با ۳۵ نفر کمترین و در شهریور ماه با ۸۱ نفر بیشترین فوتی بوده است، عنوان کرد: میزان تصادفات برون شهری امسال ۱۳ درصد افزایش داشته است.