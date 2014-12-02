توافقات جدید ایران-قطر در بازار کار/ احتمال اعزام 4 گروه کارجو به قطر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی امروز با "عبدالله بن صالح الخلیفی" همتای قطری خود و تیم همراه او دیدار و گفتگو کرد. این دیدار منجر به امضای تفاهم نامه همکاری بین دو کشور در زمینه های مختلف مربوط به اعزام نیروی کار، آموزش های فنی و حرفه ای، بهداشت و درمان و ... شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه در این دیدار ضمن با تاکید بر اهمیت سفر وزیر کار قطر به ایران گفت: رسانه ها نیز به سفر شما با اهمیت نگاه می کنند. وی ضمن اعلام تمدید تفاهم نامه پیشین بین وزاری کار دو کشور و مشخص کردن زمینه های همکاری های جدید اظهارداشت: خود یادداشت تفاهم نامه علامت خوبی برای کشور ما و باعث دلگرمی ملت ها ست.

ربیعی افزود: جمهوری اسلامی ایران و قطر همواره روابط دوستانه ای با یکدیگر داشته اند و اعزام نیروی کار ایرانی به قطر می تواند روابط دو کشور را در زمینه های اجتماعی بیشتر تقویت کند که در همین زمینه یکی از محورهای مذاکرات با طرف قطری اعزام نیروی کار ایران به قطر بود.

وی بیان داشت: هم اکنون نزدیک به 18 هزار نیروی کار ایران در قطر فعالیت می کنند که در نشست امروز قرار شد کمیته ای برای استانداردسازی مقررات برای نیروی کار تشکیل شود. همچنین در نشست امروز در خصوص توانمندی ایران در زمینه مهارت آموزی گفتگو شد. ایران در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای تجارب ارزشمندی دارد که قرا شد این تجربیات در اختیار طرف قطری قرار گیرد.

ربیعی توضیح داد: همچنین در این نشست قرار شد شرکت های ایرانی وابسته به صندوق های بیمه ای در زمینه ساخت و ساز، تولید مصالح ساختمانی و معادن، پتروشیمی، درمان و دارو سرمایه گذاری های لازم را در قطر صورت دهند.

ربیعی همچنین از توافق سرمایه گذاری شرکت های وابسته به صندوق های سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی خبر داد و به تجارب ایران در خصوص توانمندسازی معلولان اشاره کرد و گفت: ایران می تواند تجارب خود را در این زمینه در اختیار قطری ها قرار دهد و مقرر شد در این رابطه تیمی از قطر برای دریافت خدمات به ایران سفر کند.

وزیر کار تاکید کرد: نشست امروز نشان داد که دو کشور اهتمام زیادی برای توسعه روابط کار دارند و وزیر کار و امور اجتماعی کشور قطر نیز بر تعامل روابط کار بین دو کشور تاکید داشتند.

وی افزود: خوشبختانه نیروی کار ایران غالبا تحصیل کرده هستند و از مهارت های خوبی برخوردارند و امیدوارم با کارهایی که می کنیم برای آنها اشتغال ایجاد کنیم ولی مازاد نیروی کار در ایران قابل توجه است و می توانند منشاء خدمات خوبی برای قطر باشد.

ربیعی بیان داشت: این نیروها در بخش های مختلف از خدمات تا مهندسی، پرستاری و پزشکی، کارگران نیمه ماهر و ماهر آماده کار در کشور شما فعال هستند و دو کشور می توانند در این زمینه به همکاری بیشتری ادامه دهند.

وزیر کار در این دیدار از همتای قطری خود خواست شرایط ارسال درآمد کارگران ایرانی مشغول به کار در قطر را تسهیل کند. وی همچنین خواهان فعال شدن مرکز فنی و حرفه ای قطر شد و افزود: این مرکز می تواند خدمات ارزنده ای را در این کشور ارائه دهد.

وی در این دیدار آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای تبادل تجارب در زمین های تامین اجتماعی و بهزیستی تصریح کرد: دو کشور به خصوص در زمینه تامین اجتماعی و بهزیستی می توانند همکاری های بسیار خوبی با هم داشته باشند.

ربیعی با اشاره به فعالیت های صنعتی گسترده شرکت های وابسته به سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: با دیدار وزاری صنعت دو کشور همکاری های ما در بخش صنعتی نیز می تواند تداوم داشته باشد.

وی همکاری در زمینه های خدمات نفتی، فرودگاهی و ساختمانی را به عنوان زمینه همکاری مشترک دو کشور عنوان کرد و گفت: ما هم اکنون 4 شرکت فعال ساختمانی در کشورهای تاجیکستان و گرجستان داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه با بیان اینکه در حال حاضر 40 درصد از تولید داروی ایران در زیر مجموعه های تامین اجتماعی می گیرد افزود: ما اخیرا در آذربایجان کارخانه تولید دارو تاسیس کردیم و به اوکراین نیز صادرات داریم.

ربیعی تاکید کرد: بیشترین دانش فنی در ایران در بخش دارو و تامین اجتماعی است و ما در این زمینه حاضر به همکاری های مشترک هستیم.

وزیر کار قطر نیز در این دیدار با تشکر از ربیعی برای ایجاد فرصت همکاری های مشترک دو کشور گفت: من حامل سلام نخست وزیر قطر برای شما هستم و به شما می گویم که در سطح رهبری در قطر تمایل و تاکید زیادی برای گسترش روابط دو جانیه با ایران وجود دارد.

"عبدالله بن صالح الخلیفی" افزود: از آنجایی که دولت قطر دولت جوانی است ما با قوت و قدرت به دنبال همکاری های مشترک با شما در زمین های آموزش فنی و حرفه ای و بهزیستی هستیم.

وی خواستار تشکیل یک تیم کاری با ایران برای بررسی استاندارهای بین المللی کار شد و افزود: ما در قطر در حال اصلاح قانون کار برای کارگران مهاجر هستیم به نحوی که حقوق کارگران اعزامی به قطر حفظ شود.

وزیر کار قطر اظهارداشت: در اصلاحات این قانون دستمزد کارگران به بانک ها یا صرافی ها یا مستقیا به کشورهای مبداء واریز می شود. دولت قطر اهتمام دارد که شهرک های مسکونی مخصوص کارگران ایجاد کند تا با این کار تبلیغات منفی علیه حقوق کارگران در قطر را خنثی کند.

وی همچنین خواستار تشکیل کمیته مشترک برای پیگیری موارد تفاهم نامه شد و افزود: اگر دکتر ربیعی موافقت کند تیمی از کشور قطر برای کسب تجربه در زمینه بهزیستی و نگهداری از معلولین و فنی و حرفه ای وارد ایران شود که این موضوع مورد موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه قرار گرفت.

همچنین ربیعی در این دیدار با اعزام گروه برای کسب تجارب در زمینه های درخواستی دولت قطر موافقت کرد و اعلام آمادگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای همکاری در زمینه تطبیق قوانین کار قطر با استاندارهای بین المللی کار اعلام کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه همچنین با تشکیل کمیته مشترک برای فعال کردن یادداشت تفاهم موافقت کرد و افزود: در همین سفر پایه های این کمیته را پایه گذاری می کنیم.

ربیعی تاکید کرد: مطمئن باشید نیروی کار اعزامی به قطر متناسب با نیازهای مهارتی طرف قطری انتخاب خواهند شد. وی همچنین با اعلام همکاری های خوب ایران و تورین پیشنهاد همکاری مشترک بین ایران، قطر و تورین را در این دیدار مطرح کرد و خواستار استفاده از ظرفیت موجود همکاری ایران و تورین برای کشور قطر شد.