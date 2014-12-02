استان مرکزی آماده سرمایه گذاری مشترک با فیلیپین

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی، ظهر سه شنبه در دیدار با سفیر فیلیپین در ایران، با اشاره به اینکه استان مرکزی با یک میلیون ۶۰۰ هزار نفر جمعیت و ۱۲ شهرستان دارای صنایع بزرگ است، افزود: وجود کارخانه ها و شرکت های بزرگی چون پالایشگاه، پتروشیمی، آلومینیوم سازی و گردشگری سبب شده است که این استان بخشی از تولیدات کشور و حتی صادرات را به عهده گیرد.

وی با بیان اینکه در استان مرکزی اماکن تاریخی، ملی و معنوی زیادی وجود دارد، گفت: استان مرکزی در زمینه گردشگری دارای ظرفیت های مطلوب بسیار در بخش های مختلف برای جذب توریست را دارد.

استاندار استان مرکزی با اشاره به اینکه افراد بسیاری از این کشور و استان تحصیلات تکمیلی خود را در کشور فیلیپین گذراندند، اضافه کرد: این موضوع سبب وجود کارشناسان خوب در استان و حضور در کمیته های اقتصادی برای توسعه استان شده است.

مقیمی با تاکید بر اینکه استان مرکزی زمینه های مناسبی برای سرمایه گذاری دارد، اظهار کرد: استان مرکزی در زمینه کسب و کار و روابط و مبادلات با فیلیپین سهم زیادی ندارد که این مبلغ در واردات به طور متوسط ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار در سال است.

وی با بیان اینکه بیشترین واردات از فیلیپین موز است، اضافه کرد: از استان مرکزی صنایع نفتی، مواد شیمیایی و صنایع سنگین صبه این کشور صادر می شود.

صادرات در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی

استاندار استان مرکزی با اشاره به اینکه استان مرکزی دارای صنایع ویژه در چهار شهر اراک، ساوه، دلیجان و زرندیه است، افزود: این موضوع زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری مشترک استان مرکزی و کشور فیلیپین است.

مقیمی با بیان اینکه این استان آمادگی صادرات در بخش تولیدات صنعتی را به کشور فیلیپین دارد، تصریح کرد: استان مرکزی می تواند در حوزه توریسم، محصولات صنعتی، کشاورزی، شیشه، الیاف، پلی استر، مواد شیمیایی، محصولات پسته و انار، ماشین آلات، کمباین، قطعات فلزی، صنعتی و تولیدات در بخش قطعالت خودرو صادرات به این کشور داشته باشد.

وی ابراز امیدواری کرد: سفر هیات تجاری صادی فیلیپین به ایران زمینه مطلوب همکاری هرچه بیشتر این استان با کشور فیلیپین باشد.