100 درصد تصادفات را عامل انسانی به خود اختصاص می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، کلیم الله وثوقی روز دوشنبه در جلسه تشکیل تشکل مردم نهاد با عنوان جمعیت طرفداران ایمنی راهها در استان زنجان، افزود: وثوقی سبقت غیر مجاز، خواب آلودگی، عدم رعایت موارد ایمنی در حین انجام عملیات امداد و عدم توجه به جلو را مهمترین دلایل تصادفات جاده ای برشمرد.

وی علیرغم اینکه تصادفات در پنج سال گذشته کاهش یافته است اما همچنان این مهم دغدغه اصلی همه مسوولان و مردم است چرا که تصادفاتی اخیری که در این استان روی داد منجر به تلفات جانی بسیاری شد.

وثوقی یادآورشد: اکثر تصادفات ناشی از عدم رعایت قوانین و مقرارت است که باید در این خصوص برنامه ریزی و تمهیدات لازم توسط همه مسئولان و مردم انجام شود تا بتوان شاهد کاهش تصادفات و ارتقا ایمنی در راههای مواصلاتی بود

مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: دغدغه اصلی مردم و مسوولان این استان کاهش تلفات جانی و مالی ناشی از تصادفات جاده ای است

عدم رعایت موارد ایمنی عامل اصلی تصادفات جاده ای است

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: عدم رعایت مسایل و موارد ایمنی مهمترین عامل اصلی تصادفات جاده ای است که فاجعه به بار می آورد.

جواد یوسفی روز سه شنبه در جلسه تشکیل تشکل مردم نهاد با عنوان جمعیت طرفداران ایمنی راهها در استان زنجان افزود: تشکیل جمعیت طرفداران ایمنی راهها در ارتقا ایمنی بسیار تاثیرگذارخواهد بود.

وی افزود: تصادفات اخیر استان زنجان که 14 تا 15 نفر تلفات جانی با سه فقره تصادف اتفاق افتاد که تنها مختص به عوامل جاده ای نبود.

یوسفی اظهارکرد: بیش از 500 تن آسفالت در راستای ایمنی راه های مواصلاتی این استان پخش شده است.

وی ابرازکرد: سرعت غیر مجاز هم علت برخی از تصادفات و حوادث جاده ای است که منجر به فوت مسافران می شود.

یوسفی تاکید کرد: باید در راستای ارتقا ایمنی راهها از ظرفیت و پتانسیل رسانه و برخی از دستگاه های اجرایی نیز استفاده شود.