ذخیره گوشت مرغ مازاد بر نیاز در اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهلول تکلوی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه ساماندهی کشتار مرغ و خرید گوشت مرغ در اردبیل اضافه کرد: این امر به منظور تنظیم بازار مصرف صورت می گیرد.

به گفته وی تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی محول شده و بر همین اساس شرکت پشتیبانی امور دام باید در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به خرید گوشت مرغ مازاد برمصرف اقدام و نسبت به ذخیره سازی آن اقدام کند.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان از احداث سردخانه در این استان برای ذخیره سازی گوشت مرغ خبر داد و ادامه داد: در صورت اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست، بزودی عملیات احداث سردخانه زیر صفر هزار تنی به مساحت ۱۸ هزار مترمربع آغاز می شود.

وی با اشاره به ساخت این مجموعه بزرگ در کنار کشتارگاه طیور سامیان اردبیل تاکید کرد که با راه اندازی این واحد بسیاری از مسائل و مشکلات مربوط به ذخیره گوشت مرغ استان حل خواهد شد.

تکلوی افزود: همچنین با هماهنگی های ایجاد شده قرار است مجتمع کشتارگاه صنعتی اردبیل سردخانه خود را برابر تعرفه با عقد قرارداد در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام استان قرار دهد تا نسبت به ذخیره سازی گوشت مرغ اقدام شود.

وی عنوان کرد: در صورتی که واحدهای کشتارگاههای صنعتی در این خصوص همکاریهای لازم را نکنند از ارائه هرگونه خدمات توسط شرکت پشتیبانی امور دام استان محروم خواهند شد.