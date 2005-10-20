حاشيه هاي خواندني خبرنگار "مهر" از ديدار اهالي فرهنگ و هنر با رييس جمهور

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، در اين ديدار كه چهره هاي آشنايي از عرصه هاي مختلف فرهنگ و هنر و رسانه در آن مشاركت داشتند، با ضيافت افطاري رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي به پايان رسيد.

* مجري مراسم داريوش كاردان بود. كارگردان و نويسنده طناز! راديو و تلويزيون كه در زمان انتخابات رياست جمهوري اجراي برنامه ملاقات اصحاب فرهنگ و هنر با علي لاريجاني را عهده دار بود و در حال حاضر نيز "صندلي داغ" را اجرا مي كند. تلاش او بر اين بود تا برنامه را با محور قراردادن چگونگي رعايت وقت 5 دقيقه اي صحبت سخنرانان شاد كند.

* كاردان در ابتداي برنامه از نمايندگان اصناف مختلف فرهنگي و هنري كه قرار بود در اين ديدار صحبت كنند، خواست براي اينكه مهمانان از مساله مهم افطار! عقب نيفتند، زمان را رعايت كرده و حداكثر 5 دقيقه صبحت كنند .وي همچنين متذكر شد "كساني كه اين دستورالعمل را رعايت نكنند، تحت پيگرد مراجع ذيصلاح و بي صلاح قرار مي گيرند" كه اين سخنان او خنده حضار را در پي داشت.

* يكي از نكات جالب توجه اين مراسم تجديد ديدارهاي دوستاني بود كه گويا سالها از يكديگر خبر هم نداشته اند و اين مساله تا جايي كشيده شد كه مجري برنامه گفت: خدا را شاكرم كه اين جلسه باعث شد تا ما بار ديگر همديگر را ببينيم!

* علاوه بر مساله فوق، از ديگر اتفاقات جالب اين مراسم همنشيني دوستان در كنار يكديگر بر اساس سنخيت فكري و البته جنسيت! بود .

* حسن رحيم پور ازغدي و دكتر رضا داوري اردكاني اساتيد فلسفه و دانشگاه، دكتر محمد مهدي زاهدي وزير علوم و قمي نماينده ولي فقيه در دانشگاهها، غلامعلي حداد عادل و احمد احمدي اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، مهدي فضايلي مدير عامل خبرگزاري فارس و پرويز اسماعيلي مدير عامل خبرگزاري مهر ، سيد محمود دعايي مدير مسوول روزنامه اطلاعات و سيد مهدي خاموشي رييس سازمان تبليغات اسلامي ، محمود عزيزي و ايرج راد و پوران درخشنده و پروانه معصومي كارگردانان و بازيگران سينما - تلويزيون ، فرج الله سلحشور و ابوالقاسم طالبي كارگردانان مولف و صاحب نام كشور ، حميد هنرجو و عباس براتي فعالان عرصه شعر و ادب از جمله مهماناني بودند كه مانند دوقلوهاي به هم چسبيده كنار هم نشسته بودند.

* احمد جنتي دبير شوراي نگهبان، عبدالله جاسبي، مهدي گلشني، علي شريعتمداري، حسن غفوري فرد و صادقي رشاد نيز از كساني بودند كه در رديف اول سالن و در مجاورت رييس جمهور و حسين صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد نشسته بودند.

مدير مسوول روزنامه اطلاعات در آغاز سخنراني خود گفت: "از سال 1359 مسووليت اداره روزنامه اطلاعات را بر عهده گرفتم و قديمي ترين عنصر حاضر در جامعه مطبوعاتي هستم كه به دليل تحمل بالاي مسوولان و سخت جاني دوام آورده ام و شايد به اعتقاد دوستان از نظر سني هم مقدم باشم، وگرنه شايستگي ديگري ندارم" اما هنگامي كه در ادامه خواست درباره مسايل مربوط به حوزه كاري خود مطالبي را بيان كند، اضافه كرد "كمتر از 2 ساعت است كه به اينجانب گفته اند بايد در اين جلسه سخن بگويم و من واقعا نمي دانم دردها و مشكلات مطبوعات ما چيست!"

* مصطفي كواكبيان و الياس حضرتي، مديران مسوول روزنامه هاي مردم سالاري و اعتماد، تنها نمايندگان روزنامه نگاران دوم خردادي و منتقد دولت جديد بودند كه در ميان مهمانان و البته روي صندلي هايي كه در جناحين مختلف محل برگزاري برنامه قرار داشتند ، ديده مي شدند.

* غيبت احمد خادم المله مدير عامل خبرگزاري جمهوري اسلامي كه احمدي نژاد را در سفر به نيويورك همراهي كرده بود، دكتر حسين انتظامي سخنگوي شورايعالي امنيت ملي و عضو هيات منصفه مطبوعات ، حسين شريعتمداري مدير مسوول روزنامه كيهان، كاملا محسوس بود و مورد اشاره برخي حضار قرار گرفت. علاوه بر اين افراد بسياري از حضار سراغ اكبر جوانفكر يار دلسوز و وفادار احمدي نژاد را مي گرفتند كه عملا مشاور رسانه اي رييس جمهور است و انتظار مي رفت در جلسه حضور داشته باشد.

* هنگامي كه مدير مسوول تنها روزنامه عصر كشور پشت تريبون قرار گرفت، با اشاره به غيبت مدير مسوول كيهان در جلسه گفت: كيهان و اطلاعات دوقلوهايي هستند كه به همديگر پشت نمي كنند و همواره در كنار همديگر هستند و از اينكه امروز برادر عزيزم جناب آقاي شريعتمداري در اين جلسه نيست، متاسفم! مجتبي راعي نويسنده و كارگردان نيز از ديگر مهماناني بود كه نام او براي سخنراني ثبت شده بود، اما هنگامي كه مجري او را صدا كرد، معلوم شد وي نيز از غايبان بوده است!

* مدير مسوول روزنامه اطلاعات در آغاز سخنراني خود به ذكر دلايلي كه او رابه سخن گفتن به نمايندگي از جامعه مطبوعات و روزنامه نگاران انتخاب كردند پرداخت و مطابق معمول متواضعانه گفت كه "از سال 1359 مسووليت اداره روزنامه اطلاعات را بر عهده گرفتم و قديمي ترين عنصر حاضر در جامعه مطبوعاتي هستم كه به دليل تحمل بالاي مسوولان و سخت جاني دوام آورده ام و شايد به اعتقاد دوستان از نظر سني هم مقدم باشم، وگرنه شايستگي ديگري ندارم". وب با اعلام اينكه "كمتر از 2 ساعت است كه به اينجانب گفته اند بايد در اين جلسه سخن بگويم" به برخي از مشكلات مطبوعات اشاره كرد و خواستار توجه شورايعالي انقلاب فرهنگي و رييس جمهور به آنها شد. وي به خاطر انتخاب صفار هرندي از سوي احمدي نژاد به سمت وزارت ارشاد به رييس جمهور تبريك گفت.

* مدير عامل خبرگزاري فارس در مدت زماني كه به وي اختصاص داده شده بود، علاوه بر بيان ديدگاههاي كلي و اعلام اينكه "نگرانيم با توجه به شعارهاي داده شده ناكارامدي هاي ما به پاي اسلام نوشته شود" به برخي مشكلات و مسايل مهم و اولويت دار خبرنگاران و اصحاب رسانه ها نيز اشاره كرد.

فضايلي با بيان اين جمله خطاب به احمدي نژاد كه "هستند كساني كه چاپلوسي و تملق مي كنند" گفت: "در اين جلسات اگر انتقاد شود، مي گويند منفي بافي كرده ايم و طرح مطالب مثبت تملق و چاپلوسي تلقي مي شود ؛ پس بهتر است كه واقعيت را بگويم تا جانب اعتدال رعايت شود " وي در ادامه سخنانش از برخوردهاي تبعيض آميز برخي مديران نهاد رياست جمهوري با رسانه ها و رفتارهاي نامناسب و عدم پاسخگويي برخي از مديران دولت گلايه كرد. او مشخصا از رييس جمهور و وزير ارشاد خواست تا از پيشنهاد انجمن روزنامه نگاران مسلمان براي راه اندازي صندوق اختصاصي حمايت از روزنامه نگاران حمايت جدي كنند.

* رعايت نكردن وقت سخنراني از نكات سابقه دار در طول تاريخ سخنراني مسوولان كشورمان است كه هر بار از زواياي مختلف مورد ارزيابي قرار مي گيرد و اين بار كاردان بود كه بدون اشتباه به همه سخنرانان تذكر داد و گفت "خدا را شكر كه همه دوستان در رعايت نكردن وقت صحبت بايكديگر متفق و متحد هستند و با همديگر اجازه نمي دهند حق كسي ضايع شود" كه اين مساله خنده حضار را در پي داشت.

* هنگامي كه دعايي از تذكرات پي در پي مجري برنامه با عنوان "شمشير داموكلوس" ياد كرد و سجادپور هم در لابلاي سخنانش بارها گفت "من مجبورم با زبان روزه تحت فشار كساني كه هرگز نام آنها را نمي برم! آنقدر كوتاه صحبت كنم كه هيچ حرفي نزنم و بروم بنشينم؟" كاردان هم با حاضر جوابي پاسخ داد : من عذرخواهي مي كنم كه هر كس مي آيد سخن بگويد يك متلك هم به من مي گويد! اصلا من ديگر كاري ندارم و حرفي نمي زنم و دوستان هر چقدر مي خواهند صحبت كنند، فقط 5 دقيقه بيشتر نشود! و الا مي ايستم و راس 5 دقيقه ميكروفون را قطع مي كنم!

* مجري برنامه در پاسخ به سجادپور نيز گفت: شما آنقدر دل شكسته صحبت كرديد كه احساس كردم من ظالم و گنهكار هستم. وي افزود: ولي من مي دانم كه بيان همه مشكلات جامعه هنري در اين مدت كوتاه مممكن نيست و اميدوارم فرصتي پيش آيد كه هر كس بتواند يك ساعت و 32 دقيقه صحبت كند . اما اينجا بايد مواظب باشيم كسي بيشتر از 5 دقيقه صحبت نكند! و اين سخن او باعث خنده حاضران شد.

ادامه حاشيه هاي "مهر" چنين است:

حداد عادل به كنايه گفت : در شبهاي ماه مبارك رمضان سريال شب هاي برره از تلويزيون پخش مي شود و اگر شبي بنده بخواهم در منزل صحبت هاي خودم را گوش بدهم و يا بخواهم ديگران هم برنامه هاي بنده را ببينند، زورم به خانواده خودم نمي رسد و آنها به جاي شنيدن حرفهاي من ترجيح مي دهند سريال ببينند و صادقانه اعتراف مي كنم كه ما به هنرمندان حسادت مي ورزيم

*محمود عزيزي هنگامي كه براي سخنراني پشت تريبون قرار گرفت، به كاردان گفت كه 5 دقيقه فقط براي چاق سلامتي و احوالپرسي كافي است و نمي تواند حرفي را بيان كند و كاردان گفت "ما سلام عليك را جزو 5 دقيقه زمان شما محسوب نمي كنيم و شما از حالا طبق آن ساعت بزرگ مي توانيد براي مدت 5 دقيقه سخنراني كنيد" و عزيزي هم در پاسخ گفت: من نزديك بين هستم و فقط دست نوشته هايم را مي خوانم ! اگر مايل بوديد شما زمان پايان سخنراني را به بنده تذكر دهيد و كاردان هم پاسخ داد "شما راحت باشيد؛ اگر فرصت شد، آخر سر رييس جمهور هم چند كلمه اي صحبت مي كنند"!

* سخنان علي نصيريان كه از روي يك نوشته و در باره ضرورت تئاتر و نقش آن در فرهنگ سازي و تاريخ سازي بيان شد با توجه حاضران روبرو بود.

*شايد در ميان اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي هيچكس به اندازه حجت الاسلام علي اكبر رشاد به ديدگاههاي سخنرانان توجه نمي كرد. ايشان بطور مرتب از نكات مورد نظر سخنرانان جلسه نكته برداري و يادداشت مي كرد.

* محمد نوري زاد نيز با قرائت يادداشت "بعد از افطار" خود حاضران را به تامل و سكوت وا داشت و اكثريت شنوندگان را متاثر كرد. او در اين يادداشت به نقد حرف هاي بدون عمل مسوولان و بي توجهي به مشكلات جامعه و فرهنگ سازي براي ملت پرداخت و هنگامي كه سخنان خود را با اين جمله كه "افطاري دادن بسيار خوب است" ، آما آنچه كه بسيار ستودني است اين است كه وقتي پشت ديوار همين مكان، آفتاب رفته رفته دامن بر مي چيند و راه براي قلندران شب هموار مي شود، بدانيم بعد از افطار چه بايد كرد"با كلمه "احسنت" مورد تشويق رييس جمهوري و حضار قرار گرفت.

* هنگامي كه رييس مجلس شوراي اسلامي در سخنان خود قصد داشت از قدرت نفوذ و تاثير هنرمندان در جامعه در برابر معلمان فلسفه و مسوولان سياسي اجرايي كشور بگويد گفت"در شبهاي ماه مبارك رمضان سريال شب هاي برره از تلويزيون پخش مي شود و اگر شبي بنده بخواهم در منزل صحبت هاي خودم را گوش بدهم و يا بخواهم ديگران هم برنامه هاي بنده را ببينند، زورم به خانواده خودم نمي رسد و آنها به جاي شنيدن حرفهاي من ترجيح مي دهند سريال ببينند و صادقانه اعتراف مي كنم كه ما به هنرمندان حسادت مي ورزيم" كه اين سخنان او موجب خنده حضار شد. رييس مجلس در سخنان كوتاه و مفيد خود نشان داد كه از همه بهتر به قانون و آداب سخنوري مسلط است.

* فصل مشترك مقدمه سخنان اكثر سخنرانان تبريك به محمد حسين صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بود، اما دعايي در مقدمه تبريك خود گفت: بنده انتخاب شايسته آقاي صفار هرندي را به وزارت ارشاد تبريك مي گويم، اما ابتدا اين را هم بگويم كه اين سخن بنده نافي شايستگي ها و بزرگواري هاي آقاي مسجد جامعي نيست و بنده ايشان را فردي فرهيخته مي دانم و به او وفادارم. همچنان كه ما به آقاي هرندي هم وفاداريم."

* اگر چه حسين صفار هرندي در ابتداي مراسم اعلام كرد سعي شده از هر رشته و شاخه هنري يك نماينده سخنراني كند تا رييس جمهوري با مشكلات و مسايل دوستان آشنا شوند، اما در پايان مراسم محمود عبدالحسيني عكاس متعهد و برجسته كشورمان به طور خصوصي به رييس جمهوري گلايه كرد و گفت: هويت مسوولان كشور ما به عكس است، اما همواره حق عكاسان در اين مراسمات ضايع مي شود و اجازه نمي دهند نماينده اين قشر هنرمند سخنراني كند.

رييس جمهور در پاسخ به او گفت" درست مي فرماييد. ان شاءالله در نشست هاي آتي عدالت رعايت شود تا حق شما ضايع نشود و بعد هم سرفرصت با هم يك عكس يادگاري هم بگيريم". يكي از خادمان قرآن كريم كه مسووليت انتشارات پيام آزادي را عهده دار است نيز همين گلايه را در خصوص تضييع حقوق ناشران داشت و رييس جمهور در پاسخ گفت: حق با شما است؛ انشاءالله تكرار نشود!

*هنگامي كه اذان مغرب از گلدسته هاي مسجد سلمان فارسي نهاد رياست جمهوري پخش شد و نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت حجت الاسلام جعفري اقامه شد ، به علت فقدان فضاي كافي براي نماز خواندن، رييس جمهوري و برخي مهمانان مشغول نماز خواندن شدند و عده ديگري از مهمانان در همان مكان صرف افطار را آغاز كردند!

* در تمام طول مدت برگزاري مراسم غلامحسين الهام رييس دفتر رييس جمهوري در غياب مسعود زريبافان دبير هيات دولت، مهمانان را مشايعت مي كرد.

* پروانه معصومي بازيگر سينما و تلويزيون كه مدتي است ساكن يكي از روستاهاي استان گيلان مي باشد، از رييس جمهوري خواست به روستاها هم سري بزند و فقط شهروند نباشد. احمدي نژاد از او سوال كرد "ساكن كدام روستا هستيد؟" و معصومي گفت : ساكن يكي از روستاهاي استان سرسبز شمالي كشور، اما شما به سرسبزي و خرمي آن نگاه نكنيد و بياييد از نزديك مشكلات اين منطقه خشكسال! را ببينيد" و احمدي نژاد پاسخ داد "بنده اطلاع دارم چه خبر است و پشت همه سرسبزي هاي اين سرزمين را ديده ام".

* شب گذشته، رييس جمهوري پس از مراسم افطاري به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و اين مساله باعث خوشحالي آنها شد. خبرنگار فارس در پايان مصاحبه با صداي بلند گفت "آخيش! بالاخره يك مصاحبه درست و حسابي از احمدي نژاد گرفتيم" و رييس جمهوري بلافاصله پاسخ داد"آخيش! بالاخره من هم خيالم راحت شد"!

* رييس جمهوري هنگام خداحافظي با خبرنگاران به خبرنگار "مهر" كه مشغول مخابره تلفني خبر بود گفت " حسابي مشغول كار هستيد ، اما انشاءالله وقتي كه دولت كار خود را رسما آغاز كرد آن وقت با هم به همه استانهاي كشور مي رويم و كار مي كنيم."

رييس جمهور اين جملات را با لبخند و در حالي كه از مسجد نهاد رياست جمهوري تا دفتر كار خود با خبرنگاران پياده روي مي كرد گفت!

برخي خبرنگاران گفتند: خدا كند اين روي خوشي كه رييس جمهور امشب در برخورد با خبرنگاران داشت و استقبالي كه از نقد مطبوعات از دولت داشت ، به ميثاق جديدي براي اعضاي هيات دولت و مديران نهاد رياست جمهوري تبديل شود!