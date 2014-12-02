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۱۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۵:۳۱

کارگاه آموزشی IOC برای جلوگیری از تبانی در ورزش

کارگاه آموزشی IOC برای جلوگیری از تبانی در ورزش

کمیته بین المللی المپیک (IOC) به همراه پلیس بین الملل (اینترپل) کارگاهی آموزشی برای حمایت از ورزشکاران در مقابل تبانی های ورزشی را برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی صداقت در ورزش با هدف حمایت از ورزشکاران پاک که در برنامه اصلاحی پیشنهادی "توماس باخ" برای سال 2020 نیز قرار دارد در لوزان سوئیس برگزار شد.

تمرکز این کارگاه روی نمایندگان فدراسیون های جهانی ورزشی بود تا از مشکلات شرط بندی و تبانی در ورزش با خبر شوند.

این برنامه با کمک پلیس اینترپل برگزار شد که در ابتدای سال جاری میلادی تعهدنامه همکاری با کمیته بین المللی المپیک را امضاء کرد. هدف اصلی از برگزاری کارگاه نیز روشن کردن پروسه های تحقیقات پلیس بین الملل در مواردی است که از حیطه ورزش خارج می شوند.

کد مطلب 2434676

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