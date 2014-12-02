به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت وزارت ورزش و جوانان، دکترعبدالحمید احمدی در خصوص همایش ملی« زن، ورزش،‌رسانه» اظهار داشت: این همایش ملی در راستای سمینارهای آموزشی بوده است که در گذشته 2 دوره آن توسط انجمن ورزشی نویسان ایران با حمایت و همکاری وزارت ورزش و جوانان، کمیته المپیک و سایرنهادهای ورزشی برگزار شده است.

وی افزود: امسال هم سومین سمینار که رویکرد آموزشی دارد برگزار خواهد شد که برخی نهادهای بین المللی هم نظیرانجمن جهانی ورزشی نویسان، اتحادیه ورزشی نویسان آسیا، فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی، کمیسیون ملی یونسکو در ایران و دانشگاه الزهرا با ستاد برگزاری این سمینارهمکاری خواهند داشت.

دکتراحمدی خاطرنشان کرد: این سمینار مورد حمایت وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و انجمن علمی مدیریت علمی ورزش ایران بوده و سعی و تلاش ما براین است بتوانیم سمیناری اثربخش با حضور بانوان دانشجو و اساتید حوزه ورزش و رسانه برگزار کنیم.

معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان محورهای پیش بینی شده این سمینار را، جایگاه ورزش زنان در رسانه های ورزشی، جایگاه زنان در مدیریت ورزشی، جایگاه زنان در نهادهای بین المللی ورزشی و مباحث مربوط به اخلاق حرفه و حقوق ورزشی عنوان کرد.

وی ادامه داد: کارگاه های آموزشی نیز با موضوعات تخصصی مرتبط با بحث رسانه و ورزش پیش بینی شده که طی 2 روز در بعد از ظهر ها ارائه خواهد شد. دراین سمینار قرار است حدود 21 نفر از اساتید و اعضای هیات علمی رسانه و حوزه ورزش مطالبی را ارائه دهند وهم چنین از دکتر بورک مسئول بخش رسانه ای فدراسیون بین المللی ورزش های دانشگاهی و اساتیدی از کمیسیون ملی یونسکو هم دعوت کردیم تا در این سمینار سخنرانی داشته باشند.

دکتر احمدی با بیان این که فراخوانی برای این سمینار اعلام شده بود، اظهار کرد: مقالاتی در این خصوص دریافت شده که مقالات برگزیده آن در این سمینار ارایه خواهد شد.

معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان با اشاره به این نکته که ما با پرداختن به مباحث خاص ورزش زنان به دنبال فراهم کردن مشارکت بیشتر آنان در فعالیت های ورزشی هستیم، گفت: امیدوارم سمینار«زن، ورزش، رسانه» بتواند دستاوردهای مفیدی در این خصوص داشته باشد.

وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم این سمینار بتواند دستاوردهای مفیدی به همراه داشته باشد و حرکتی برای پیشرفت زنان و توسعه فعالیت آن ها در بخش های مدیریت ورزش و هم چنین توسعه نگاه رسانه ها به ورزش زنان باشد که انشالله این اهداف با جدیت دنبال خواهد شد.

سمینارآموزشی« زن، ورزش،‌ رسانه» طی روزهای 15 و 16 آذرماه در هتل المپیک تهران برگزارمی شود.