به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی امید ایران و روسیه ظهر سهشنبه در مسابقات بین المللی فوتسال قم به مصاف هم رفتند که ملی پوشان جوانان کشورمان در این بازی برابر حریف بدون گل مساوی کردند.
در این مسابقه که در سالن ۲هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد تیم ملی کشورمان با ترکیب امیر احمدپور، محمد رستمی، مرتضی عزتی، مسلم رستمیها، مجید خزایی، سعید احمد عباسی، سعید افشار، مسلم اولاد قباد، علیرضا رفیعی، سعید سروری، علی عابدی و محمد رضا کرد با مربیگری خسوس کاندلاس به میدان رفت.
در این مسابقه و در نیمه اول هر دو تیم تلاش زیادی برای گلزنی انجام دادند اما درخشش دروازه بانان دو تیم مانع از گلزنی دو تیم شد.
در نیمه دوم تیم ملی کشورمان روی یک کار تاکتیکی توسط سعید سروری به گل رسید اما دقایقی بعد پنالتی مشکوکی علیه ایران اعلام شد تا دروازه ایران از روی نقطه پنالتی باز شود.
تیم ملی کشورمان در نیمه نخست به یک گل نیز رسید اما این گل توسط داور دوم بازی مردود شد.
بدین ترتیب تیمهای ملی امید ایران و روسیه به تساوی یک بر یک رضایت دادند در حالی که تیم ملی کشورمان در بازی دیروز ۶ بر ۳ برابر حریف خود به برتری رسیده بود.
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