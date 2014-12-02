تحصیل ۱۳ هزار دانشجو در دانشگاه پیام نور استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مختار یوردخانی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه پیام نور استان سمنان ضمن بیان اینکه دانشجویان در حال تحصیل در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می توانند در یک رشته دیگر در مقطع کارشناسی در دانشگاه پیام نور نیز به صورت همزمان تحصیل کنند اظهار داشت: پذیرش دانشجو در رشته دوم بدون نیاز به آزمون ورودی و بر اساس سوابق تحصیلی است و دروس گذرانده آنها در رشته فعلی در رشته دوم (تحصیل همزمان) معادل سازی می شود.

وی با بیان اینکه مدرک دانش آموختگی در رشته دوم رسمی و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری داده می شود افزود: دانشجویان می توانند برای بالا بردن توان علمی، رقابت در بازار کار، به دست آوردن تخصص در شغلی که دارند علاوه بر تحصیل در رشته فعلی خود بصورت همزمان در یک رشته دیگر نیز ثبت نام و ادامه تحصیل دهند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان سمنان تصریح کرد: حتی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی امکان تحصیل همزمان در مقطع کارشناسی را دارند.

یوردخانی، حقوق، حسابداری، روانشناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، مهندسی IT، مهندسی نرم افزار، مهندسی معماری، مهندسی برق، هنر، مدیریت، تربیت بدنی و ... را از جمله رشته هایی عنوان کرد که دانشجویان علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور(www.sanjesh.org ) و براساس سوابق تحصیلی تا سی ام آذر ۹۳ انتخاب کنند