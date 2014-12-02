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۱۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۶:۰۷

باغستانی:

اردبیل پایین‌ترین مصرف سموم را در تولید محصولات کشاورزی دارد

اردبیل پایین‌ترین مصرف سموم را در تولید محصولات کشاورزی دارد

اردبیل – معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: بررسی‌های دقیق کارشناسان نشان می‌دهد که استان اردبیل پایین‌ترین مصرف سموم را در حوزه محصولات کشاروزی به ویژه سیب‌زمینی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد‌علی باغستانی بعد از ظهر سه شنبه در نشست با تولیدکنندگان و کارشناسان حوزه جهاد کشاورزی اردبیل اضافه کرد: در اکثر محصولات تولیدی این استان به ویژه سیب‌زمینی استفاده از این سموم در حد‌ مجاز و حتی پایین‌تر از آن است.

وی ادامه داد: بطوریکه در نمونه‌برداری‌ها وضعیت استفاده از آفت ‌کش‌ها، ‌نیترات و فلزات سنگین در تولیدات کشاورزی این استان زیر خط مجاز و نرمال بوده است.

معاون وزیر و رئیس سازمان حفظ نباتات وزرات جهاد کشاورزی این مهم را در راستای تولید محصولات سالم و پاک عنوان کرد و یادآور شد: باید فضایی فراهم شود تا تولید محصولات کشاورزی در بخش‌های مختلف با کیفیت و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و خالی از استفاده از سموم و کودهای شیمیایی باشد.

وی در این راستا تولید سیب‌زمینی پاک و عاری از سموم را در اولویت دانست و تاکید کرد: تلاش ما بر این است تا در دشت حاصلخیزی همچون اردبیل سیب ‌زمینی پاک و عاری از هرگونه سموم تولید کرده و روانه بازار مصرف کنیم.

به گفته باغستانی سلامت تولید و تهیه بذر در بخش‌های مختلف به ویژه سیب ‌زمینی یکی از رویکردهای و اولویت‌های جدی در تقویت این حوزه است.

وی افزود: براساس برنامه ریزیها مصمم هستیم تا با تقویت نظارت‌ها و نمونه‌گیریها میزان مصرف سموم و کودها در تولید محصولات کشاورزی پایین آمده و کشاورز به صورت ارگانیک بتواند محصولش را تولید و روانه بازار کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی رقم مصارف سموم و کودها را کمتر از پنج درصد اعلام کرد و ادامه داد: کشاورز از منابع تولید بذر تا تولید محصول باید به مولفه‌های سلامت توجه داشته باشد و زمینه را برای بهره‌برداری ایمن برای هموطنان فراهم بیاورد.

وی عنوان کرد: باید در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف زمینه و حرکتی را فراهم کنیم تا امکان تولید و برداشت محصولات به صورت کیفی و با توانمندی بیشتر و رعایت مولفه‌های حفظ سلامتی و تندرستی به وجود آید.

کد مطلب 2434713
محمد میرزایی ناطق

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