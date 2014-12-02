به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی باغستانی بعد از ظهر سه شنبه در نشست با تولیدکنندگان و کارشناسان حوزه جهاد کشاورزی اردبیل اضافه کرد: در اکثر محصولات تولیدی این استان به ویژه سیبزمینی استفاده از این سموم در حد مجاز و حتی پایینتر از آن است.
وی ادامه داد: بطوریکه در نمونهبرداریها وضعیت استفاده از آفت کشها، نیترات و فلزات سنگین در تولیدات کشاورزی این استان زیر خط مجاز و نرمال بوده است.
معاون وزیر و رئیس سازمان حفظ نباتات وزرات جهاد کشاورزی این مهم را در راستای تولید محصولات سالم و پاک عنوان کرد و یادآور شد: باید فضایی فراهم شود تا تولید محصولات کشاورزی در بخشهای مختلف با کیفیت و بهرهگیری از شیوههای نوین و خالی از استفاده از سموم و کودهای شیمیایی باشد.
وی در این راستا تولید سیبزمینی پاک و عاری از سموم را در اولویت دانست و تاکید کرد: تلاش ما بر این است تا در دشت حاصلخیزی همچون اردبیل سیب زمینی پاک و عاری از هرگونه سموم تولید کرده و روانه بازار مصرف کنیم.
به گفته باغستانی سلامت تولید و تهیه بذر در بخشهای مختلف به ویژه سیب زمینی یکی از رویکردهای و اولویتهای جدی در تقویت این حوزه است.
وی افزود: براساس برنامه ریزیها مصمم هستیم تا با تقویت نظارتها و نمونهگیریها میزان مصرف سموم و کودها در تولید محصولات کشاورزی پایین آمده و کشاورز به صورت ارگانیک بتواند محصولش را تولید و روانه بازار کند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی رقم مصارف سموم و کودها را کمتر از پنج درصد اعلام کرد و ادامه داد: کشاورز از منابع تولید بذر تا تولید محصول باید به مولفههای سلامت توجه داشته باشد و زمینه را برای بهرهبرداری ایمن برای هموطنان فراهم بیاورد.
وی عنوان کرد: باید در بخشها و حوزههای مختلف زمینه و حرکتی را فراهم کنیم تا امکان تولید و برداشت محصولات به صورت کیفی و با توانمندی بیشتر و رعایت مولفههای حفظ سلامتی و تندرستی به وجود آید.
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