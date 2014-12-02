وضعیت میزبانی ایران برای جام ملت های آسیا اسفند یا فروردین مشخص می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون، علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال که برای حضور در مراسم بهترین ها ی2014 کنفدراسیون فوتبال آسیا به میزبانی فیلیپین شرکت کرده بود گفت: در این مراسم از برترین های آسیا در حالی تقدیر شد که کنفدراسیون فوتبال آسیا براساس سیاستهای تشویقی خود، عنوان های برتر را در آسیا به کشورهای مختلف اعطا کرد.

وی ادامه داد: کشورهایی مانند هند و تاجیکستان تیم هایی هستند که در این مراسم جوایزی را کسب کرده اند و همانطور که در بالا اشاره کردم بیشتر جوایز جنبه تشویقی داشت. در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا نیز ایران نتوانست توفیقی کسب کند که این امر هشداری برای باشگاههای ایرانی است، چرا که باشگاهها باید از نظر مالی حمایت شوند تا در سالهای آینده قوی تر ظاهر شویم. جوایز بهترین بازیکنان آسیا بنا به فعالیت بازیکنانشان در این بخش اهدا شده است.ضمن اینکه علی دایی و همایون بهزادی نیز به عنوان مشاهیر فوتبال آسیا در این برنامه معرفی شدند.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه از برگزاری جلسه کمیته مسابقات خبر داد و گفت: در این جلسه کلیه مصوبات لیگ قهرمانان آسیا را بررسی کرده و بیشترین امتیاز را ایران؛ عربستان از غرب آسیا، ژاپن و کره جنوبی از شرق آسیا داشتند و در نهایت مقررات این رقابتها تصویب شد. همچنین رقابتهای زیر 22 سال به میزبانی قطر برگزار می شود. چرا که کشورهای عربی شرایط و تسهیلات بهتری نسبت به دیگر کشورها دارند.

وی درباره میزبانی جام ملتهای آسیا در سال 2019 گفت: طبق صحبتهایی که با مسئولین داشته ام، قرار شد تا مسئولین کنفدراسیون فوتبال آسیا، آخرین بازدید خود را از ایران و امارات داشته و گزارش نهایی خود را در جلسه هیات رئیسه که اسفندماه یا فروردین ماه برگزار می شود ارائه کنند تا میزبان این بازیها نیز مشخص شود.

وی درباره نشستی که با رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا برگزار کرد، گفت: دیداری را با سپ بلاتر برگزار کردم و درباره توسعه فوتبال ایران و کمک های مالی به بحث و بررسی پرداختیم. بلاتر معتقد است که فوتبال ایران بر روی مدار توسعه قرار گرفته و با حمایت میتواند موفق تر باشد.

کفاشیان از برگزاری نشست خود با شیخ سلمان خبر داد و افزود: با رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز نشستی را داشتم. وی با تاکید بر این که باید به جوانان و بانوان اهمیت فراوانی داد اعلام کرد. ما از هیچ حمایتی برای رشد و موفقیت فوتبال ایران دریغ نمی کنیم. همچنین با روسای فدراسیون های حاضر در این مراسم نیز دیدارهایی را برگزار و به بحث و تبادل نظر در رابطه فوتبال پرداختیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در پایان درباره انتخابات AFC گفت: انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا در اردیبهشت ماه برگزار می شود. ما برنامه ای را برای تشکیل منطقه مرکزی آسیا ارائه کرده ایم تا در هیات اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا نماینده را داشته باشد. در واقع این برنامه جدیدی است که با اجرای آن و پس از تصویب هیات رئیسه می توانیم نماینده ای در AFC و در این بخش داشته باشیم که مذاکرات مربوطه به آن با کشورهای همسایه برای AFC انجام شد.