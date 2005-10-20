  1. سیاست
  2. سایر
۲۸ مهر ۱۳۸۴، ۹:۰۵

در سالروز ميلاد كريم اهل بيت امام حسن مجتبي(ع)؛

جمعي از شاعران و اديبان با مقام معظم رهبري ديدار كردند

جمعي از شاعران و اديبان با مقام معظم رهبري ديدار كردند

در سالروز ميلاد كريم اهل بيت امام حسن مجتبي(ع) جمعي از شاعران و اديبان در حضور رهبر معظم انقلاب سروده هاي خود را در مدح فضائل اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام ، تجليل از ارزشهاي معنوي و انساني و بيان لطافت ها و زيبايي هاي هستي قرائت كردند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حضرت آيت الله خامنه اي در اين ديدار با ابراز خرسندي از ظهور استعدادهاي پرطراوت و جوان در عرصه شعر و شاعري بخصوص بعد از انقلاب خلق مضامين و تعبيرات نو و استفاده از لفظ قوي و اصطلاحات و مفاهيم روز را زمينه ساز شكوفايي بيشتر اين استعدادها خواندند.

ايشان قابل فهم بودن شعر را از ديگر عوامل جذب مخاطب برشمردند و افزودند : شعر حتي اگر نمادين باشد بايد براي مخاطب قابل فهم باشد.

حضرت آيت الله خامنه اي در پايان سخنانشان براي شاعران كشور در جهت تقويت ادبيات و فرهنگ ايران آرزوي توفيق كردند.

در ابتداي اين مراسم، نماز مغرب و عشاء به امامت حضرت آيت الله خامنه اي اقامه شد و حاضران روزه خود را به همراه ايشان افطار كردند.

کد مطلب 243473

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها