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۱۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۶:۴۲

جهانگیرزاده خواستار شد:

تشکیل کمیته پایش اقدامات دولت برای احیای دریاچه ارومیه

تشکیل کمیته پایش اقدامات دولت برای احیای دریاچه ارومیه

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خواستار تشکیل کمیته پایش اقدامات دولت برای احیای دریاچه ارومیه در معاونت نظارت مجلس شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در پایان جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی سیدناصر موسوی نماینده مردم اهواز در تذکری شفاهی به دولت خواستار فراهم آوردن خدمات در خور شأن زائران اربعین حسینی در مرزهای جنوبی کشور شد.

علاوه بر این جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه نیز در تذکری شفاهی گفت: با توجه به حساسیت‌های ریاست مجلس و نمایندگان آذربایجان غربی و شرقی به موضوع دریاچه ارومیه و اقداماتی که دولت ادعا می کند در راستای جلوگیری از خشک شدن این دریاچه انجام داده است خواستار تشکیل کمیته پایش اقدامات دولت در مورد احیای دریاچه ارومیه در معاونت نظارت مجلس هستیم.

وی همچنین از افزایش قیمت نان توسط دولت انتقاد کرد و گفت: این مصوبه دولت مشکلات زیادی را برای مردم که قوت قالبشان نان است ایجاد کرده است.

 

 

 

کد مطلب 2434730

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