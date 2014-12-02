به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مرزبان بعد از تساوی تیم فوتبال پدیده برابر ملوان در هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: تقسیم امتیاز در این بازی بین دو تیم یک مسئله طبیعی بود و هر دو تیم لیاقت گرفتن امتیاز را داشتند.
وی با بیان اینکه از حضور در انزلی احساس خوبی داشته است، گفت: شرایط فعلی ملوان برایم سخت است. امیداورم این تیم زودتر از این شرایطی که دارد خارج شود.
سرمربی پدیده درباره جذب بازیکنان در نیم فصل، اظهار کرد: اگر گزینههای اول، دوم و سوم ما جور نشود، سراغ گزینههای چهارم، پنجم و ششم میرویم. شرایط طوری است که تیمها بازیکنان خوبشان را به سختی میدهند ولی صادقانه میگویم که با هیچ بازیکنی مذاکره مستقیم نداشتیم؛ نه با آندارنیک تیموریان و نه با احمد آل نعمه.
مرزبان افزود: اگر این بازیکنان میخواهند جدا شوند بعدا وارد مذاکره خواهیم شد. هنوز چیزی مشخص نیست.
سرمربی پدیده با بیان اینکه از نوع بازی تیمش تا اینجا راضی است، تاکید کرد: با این حال از امتیازاتی که گرفتهام ناراضیام چرا که میشد امتیازات بیشتری بگیریم. خدا را شکر باشگاه هم به تعهدات مالی خود عمل کرده و تا الان هیچکس یک ریال هم طلبکار نیست. مسئولان باشگاه دست مرا برای خرید و جذب بازیکنان جدید هم باز گذاشتهاند تا چند نفر را به خدمت بگیریم.
تیم فوتبال پدیده امروز سه شنبه در چارچوب هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال در انزلی به مصاف ملوان رفت که این بازی با تساوی 2 بر 2 به اتمام رسید.
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