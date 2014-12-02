ایران: اسناد آژانس جعلی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جمهوری اسلامی ایران اسنادی را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرده است که نشان می دهد مدارک ارائه شده درباره ادعاهای مطرح شده در رابطه با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران جعلی و بی اعتبار است.

بنا بر این گزارش در یادداشتی که از سوی ایران به آژانس داده شده و در سایت آن منتشر شده، تأکید شده است که ایران توضیحات مشروحی به آژانس ارائه کرده و هیچ سند معتبری در تائید ادعای ابعاد نظامی احتمالی وجود نداشته است.

ایران در این یادداشت اعلام کرده است که نمایندگان این کشور در نشست‌هایی که در ماه‌های اکتبر و نوامبر برگزار شده اند، شواهدی را به آژانس ارائه کرده‌است که نشان می‌دهد اسناد ادعایی ارائه شده از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی جعلی و ساختگی هستند.

در یادداشت ایران آمده است که اسناد آژانس پر از اشتباه و اسامی ساختگی با تلفظ‌های خاص هستند که نشان می‌دهد تنها یکی از اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند آن‌ها را جعل کرده باشد.

در گزارش رویترز آمده است احتمالا منظور ایران از عضو خاصی که این اسناد را جعل کرده است اسرائیل یا آمریکا است.