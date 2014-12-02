اشتباه بازیکنان، پیروزی را ملوان گرفت/ از نتایج تیم رضایت ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر، استیون میسیلوویچ پس از تساوی تیمش مقابل پدیده مشهد در هفته شانزدهم لیگ برتر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: ابتدا دوست دارم به همه بازیکنانم به خاطر دوندگی و تلاش‌شان در این بازی تبریک بگویم. البته در این زمین، موقعیت‌هایی زیادی ایجاد کردیم که تبدیل به گل نشد و باز هم شاهد تکرار اشتباهات‌مان در دفاع بودیم.

وی با اشاره به اینکه از دست دادن دو امتیاز برابر پدیده به خاطر تکرار اشتباهات است، افزود: حق‌مان برابر پدیده برد بود و کسب یک امتیا‌ز هم خوب بود، هرچند بازی‌ها و زندگی ادامه دارد. بازیکنان صددرصد تلاش کردند اما در نهایت همه چیز به کیفیت بازی آنها برمی‌گردد و اشتباهات فردی که انجام داده و باعث ناکامی و از دست رفتن پیروزی تیم می‌شود.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی تاکید کرد: پیش از حضورم در ملوان، این تیم در 11 بازی 6 گل بیشتر نزده بود اما در این مدت 5-6 گل زدیم و از نظر تعداد موقعیت و گل‌های زده، بهتر از قبل شدیم اما اشتباهات مانع از موفقیت‌مان می‌شود. بطور مثال، گل نخست پدیده به خاطر دریبل اضافه بازیکنان‌مان رقم خورد و روی گل دوم هم بازیکن‌ بلند قامت‌مان که باید توپ را دفع می‌کردند، این کار را نکردند و حریف از این موقعیت استفاده و با ضربه سر گل زد.

وی یادآور شد: هر زمان موقعیت‌های‌مان را به گل تبدیل کنیم، می‌توانیم به پیروزی برسیم اما نباید برای حریف موقعیت گل ایجاد کنیم. البته از دور که به بازی نگاه می‌کنید، راحت می‌توان مسائلی را مطرح کرد اما اگر فیلم مسابقه را نگاه کنید، متوجه می‌شوید اگر موقعیت‌های خودمان را به گل تبدیل می‌کردیم، نتیجه بهتری را بدست می‌آوردیم.

میسیلوویچ با بیان اینکه با تیم زندگی می‌کند و بهتر از هرکسی از شرایط نفرات اطلاع دارد، تاکید کرد: من از شرایط جدول، کاملا اطلاع دارم و اینکه کجا هستیم و می‌دانم چند تیم سقوط می‌کند. طبیعی است، از نتایج تیم ناراحت و ناراضی باشیم. زندگی من و کارم فوتبال است، شغل اول بازیکنانم هم فوتبال است‌ و همه برای موفقیت تلاش می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در بازی هم دقایقی بود که ما بهتر از حریف بودیم، اظهار کرد: ما عمدا کاری نکردیم که آنها بیشتر بدوند و فشار بیاورند، ما هر زمان کمتر می‌دویدیم، حریف فضای بیشتری بدست می‌آورد.

سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در پایان گفت: قرار است 7 بازیکن به تیم اضافه شود که تا به امروز تنها پژمان نوری آمده است. 15 روز هم فرصت داده شده تا نفرات جدید بیایند. من هم امیدوارم قولی که برای جذب بازیکن جدید داده شده، عملی شود تا بتوانیم نقاط ضعف‌مان را برطرف کنیم.