سالانه 14 درصد افراد تحت تکفل بهزیستی آذربایجان غربی توانمند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، راضیه خدادوست بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح موسسه خیریه حمایت از جوانان در ارومیه با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات به جامعه هدف بهزیستی اظهارداشت : مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات به جامعه هدف بهزیستی، نقش بسیار مهمی در حل مشکلات جامعه و توانمندسازی افراد تحت پوشش بهزیستی ایفا می کند.

وی با اشاره به اینکه توانمند سازی افزاد تحت تکفل این نهاد از اهداف اصلی این بهزیستی استان است عنوان کرد: در حال حاضر37 هزار معلول و 400 کودک بی سرپرست و بدسرپرست از خدمات این اداره کل بهره مند می شوند.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی ادامه داد: مبلمان شهری ارومیه با وجود گستردگی خوبی که در سال های داشته است، کمبودهای بسیاری در خدمات رسانی مطلوب به معلولان دارد که باید در این راستا برنامه ریزی های اساسی انجام گیرد.

خدادوست افزود: نبود امکانات تردد متناسب با معلولان حرکتی موجب می شود این قشر از جامعه، نتوانند حضور فعال و مستمر در جامعه پیدا کرده و از مواهب زندگی و خدمات شهری بهره مند شوند.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی در ادامه با اعلام اینکه سهم ۳ درصدي استخدام جامعه معلولان كماكان به عنوان مطالبه اي اساسي مطرح است كه نيازمند همراهي دستگاههاي اجرايي است گفت: تحقق این هدف می تواند بسیاری از مشکلات این قشر از جامعه را برطرف کند.

آشتیانی، مسئول موسسه حمایت از جوانان ارومیه هم در این مراسم گفت : این موسسه اولین موسسه خیریه در استان است که نوجوانان بی سرپرست یا بدسرپرست بالای 15 سال را بصورت شبه خانواده تحت حمایت خود قرا داده است.