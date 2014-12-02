چهارمین باخت تیم شهرداری اردبیل در لیگ یک/ هشت بازی هشت امتیاز!!

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته هشتم رقابتهای لیگ دسته یک کشور، تیم شهرداری اردبیل بعد از ظهر سه شنبه در اهواز مقابل فولاد این شهر قرار گرفت و همچون هفته گذشته بازی را واگذار کرد.

تیم شهرداری که به برد در این بازی نیاز داشت، در بازی امروز نتوانست نتیجه لازم را کسب کند تا همچنان با هشت امتیاز دیدارهای قبلی در رده دهم گروه الف و 12 تیمی لیگ دسته یک کشور قرار داشته باشد.

در این بازی تیم شهرداری بازی را بسیار خوب شروع کرد و ضمن خنثی کردن حملات تیم میزبان، در دقایق ط.لانی از بازی توانست فولاد اهواز را تحت فشار قرار داده و در حالت تدافعی قرار دهد.

در نیمه اول این بازی که از ساعت 14.30 آغاز شده بود، دو تیم موقعیتهای متعددی را روی دروازه یکدیگر خلق کردند که با بی دقتی و یا هوشیاری مدافعان این فرصت ها از دست رفت تا نتیجه تساوی بدون گل برای آن ثبت شود.

با آغاز نیمه دوم بازی، تیم میهمان با انگیزه بالای بازیکنان خود نشان داد که برای کسب امتیاز به این دیدار گام گذاشته است، در 20 دقیقه اول این نیمه تیم شهرداری بازی رو به جلویی داشت اما نتوانست موقعیت مناسبی روی دروازه تیم فولاد اهواز ایجاد کند.

در ادامه بازی و در حالی که حملات شهرداری روی دروازه تیم میزبان ادامه داشت، این تیم فولاد اهواز بود که از تک فرصت ایجاد شده روی دروازه شهرداری نهایت استفاده را کرد و تک گل بازی را در دقیقه 64 توسط عقیل کعبی به ثمر رساند.

با این گل بازیکنان شهرداری اردبیل که در هفته های اخیر فشار زیادی را به دلیل کسب نتایج ضعیف متحمل می شوند، عجولانه و با استرس به ادامه بازی پرداختند اما بازی این تیم نتیجه ای را در پی نداشت و این تیم چهارمین باخت خود را در این بازی ها و دومین باخت پیاپی را در دو هفته اخیر به کارنامه خود اضافه کرد.

نماینده اردبیل در لیگ دسته یک که در هفته ای آغازین نتایج بسیار خوبی را کسب کرده و از چهار دیدار اول خود شش امتیاز را اندوخته بود، در چهار هفته اخیر روند نزولی را طی کرده و موفق شده در یک بازی خانگی و سه بازی خارج از حانه تنها دو امتیاز را کسب کند.

این روند و نتایج کسب شده تیم شهرداری اردبیل را از رده ششم تا رده دهم پایین کشیده و شرایط تیم را به لحاظ روحی و روانی تحت فشار قرار داده است.

هم اکنون در گروه الف این رقابتها تیمهای استقلال اهواز، فولاد اهواز، نیروی زمینی تهران و گیتی پسند اصفهان با 14 امتیاز و به دلیل تفاضل گل به ترتیب در رده های اول تا چهارن قرار دارند.

شهرداری اردبیل در هفته نهم رقابتهای لیگ دسته یک کشور میزبان تیم مس کرمان خواهد بود.