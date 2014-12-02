به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام موسی قربانی معاون قضایی دیوان عدالت اداری در این خصوص تصریح کرد: فوتبالیستهایی که کارت معافیت آنها به دلیل جعلی بودن باطل شده بود، دادخواستهای را برای رسیدگی به این موضوع به دیوان عدالت اداری کشور ارائه کردهاند.
وی افزود: تاکنون دو دادخواست از سوی این افراد به منظور شکایت از دستگاه مربوطه به دیوان عدالت اداری وارد شده و به طور قطع مورد بررسی دیوان قرار میگیرد ولی به اعتقاد بنده خواسته آنها نابجاست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: همچنین افرادی که از بورسیه تحصیلی در دولت گذشته استفاده کرده و اسم آنها توسط وزارت علوم دولت یازدهم با عنوان بورسیه غیرقانونی رسانهای شد و هزینه تحصیلی آن ها قطع شده، دادخواستهایی را در زمینه شکایت از این وزارتخانه به دیوان عدالت اداری ارائه کردهاند.
حجتالاسلام قربانی در رابطه با تعداد این دادخواستها گفت: تاکنون 6 نفر از این افراد دادخواستهایشان را به دیوان ارائه کردهاند و گفته میشود این افراد چیزی حدود 800 نفرند که با بورسیه قانونی در خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند ولی وزارت علوم اعلام کرده که هزینه تحصیل آنها را پرداخت نخواهد کرد.
وی افزود: دیوان عدالت اداری پس از دریافت این دادخواستها، لایحه این شکایات را برای وزارت علوم ارسال خواهد کرد و این وزارتخانه پس از آن یک ماه فرصت دارد که لایحه دفاعیه خود را به دیوان بفرستد و بعد از ارائه لایحه دفاعیه، در صحن هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه تعیین تکلیف میشود.
به گزارش خبرگزاری میزان، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در پایان گفت: متاسفانه این موضوع ناشی از اقدامات نادرست دستگاههاست که سر دیوان عدالت اداری را بیجهت شلوغ میکند.
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