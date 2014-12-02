پیام اصلی 9 دی شکست‌ ناپذیری مردم در مواجهه با توطئه دشمنان بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با توجه به در پیش‌بودن پنجمین سالگرد حماسه ماندگار نهم‌دی دومین جلسه هماهنگی و هم‌اندیشی ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه نهم‌دی با حضور تمامی اعضا و نمایندگان دستگاه‌های فرهنگی ـ تبلیغی ـ اجرایی، و نهادهای انقلاب اسلامی به ریاست آقای"علی‌محمد نائینی" تشکیل شد.

در این جلسه "علی‌محمد نائینی" ضمن بازشماری بخشی از دستاوردهای فراوان حماسه نهم‌دی برای نظام جمهوری اسلامی ایران گفت : حماسه نهم‌دی اقتدار معنوی و قدرت مردمی نظام را به نمایش گذاشت و قدرت ملی ما را بازیابی کرد.

وی در ادامه گفت: در حماسه تاریخی و تاریخ‌ساز نهم‌دی، نظام قدرت بسیج‌گری خود را به نمایش گذاشت و قدرت عاشورا در به حرکت درآوردن آحاد مختلف مردم به منصه ظهور رسید.

نائینی بیان داشت: حماسه مانای 9 دی جایگاه والا و برتر رهبری در روشنگری و بسیج اجتماعی و ملی را بار دیگر به تصویر کشاند.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه نهم‌دی در خصوص بزرگداشت پنجمین سالگرد این حماسه بی‌بدیل و باشکوه گفت: ستاد مرکزی و تمامی ستادهای تابعه استانی و شهرستانی بایستی با اندیشه‌ورزی و خردمندی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و روش‌های جدید و خلاقانه و استفاده از رویکردهای نوین، شاهد حرکتی خودجوش و مناسبی در بزرگداشت پنجمین سالگرد حماسه نهم‌دی باشیم.

نائینی حماسه نهم‌دی را یک کار بزرگ و خارج از قدرت‌های انسانی دانست و اشاره کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری، خلق حماسه 9 دی عنایت بزرگی بود که خداوند متعال به ملت ایران داشت و این پیام را به جهانیان مخابره کرد که انقلاب اسلامی در مواجهه با پیچیده‌ترین فتنه‌ها و توطئه‌ها، مقاوم و استوار و شکست‌ناپذیر است.



این استاد دانشگاه به سناریوهای پیچیده و توطئه‌های خطرناکی که غربی‌ها علیه مردم ایران و نظام اسلامی طراحی کرده بودند و بعدها هم به آن اعتراف کردند که آنان برای ایجاد و مدیریت فتنه 88 از سال‌ها قبل برنامه‌ریزی کرده بودند ، اشاره کرده و بیان داشت: همه آن فرضیات، خیالات، سناریوها و توطئه‌های شوم دشمنان قسم‌خورده انقلاب به‌ویژه آمریکا و انگلیس با حرکت حماسی 9 دی ملت ایران در هم ریخت و با شکست فضاحت‌باری رو به رو شد.

نائینی گفت: ملت بزگ ایران اسلامی با خلق حماسه 9 دی واقعاً نشان داد که با وجود یک جنگ تمام عیار رسانه‌ای و جنگ نرم و عملیات روانی به‌خصوص با بهره‌گیری دشمنان از همه ابزارهای به روز و جذاب واستفاده از تمامی ظرفیت‌های نوین ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی و موبایل محور، بر سر اعتقادات و باورها و ارزش‌های دینی، ملی و عاشورایی خود محکم و استوار ایستاده و نفوذ ناپذیرند.



در ادامه جلسه " اصغر آب‌خضر"، قائم‌مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن بر شمردن پیام‌های اصلی حماسه تاریخی 9 دی که به جهان مخابره شده بود اشاره کرده و بیان داشت:

یکی از پیام‌های اصلی حماسه تاریخی نهم‌دی این است که به وضوح نشان داد که دشمن از درک قدرت نرم و قدرت مردمی و سلاح ایمان و بصیرت مردم عاجز است و توان شناخت عمق نفوذ استراتژیک نظام اسلامی و کلام رهبری را در داخل و خارج از مرزها ندارد.



اصغر آب‌خضر در ادامه سخنان خود با اشاره به ناتوانی دشمن از درک و شناخت درست و صحیح قدرت نرم و اقتدار مردمی و دینی نظام که برخاسته از عمق ایمان و بصیرت و بینش دینی و سیاسی است، خاطر نشان کرد: همین عدم درک درست و صحیح از قدرت و توان استراتژیک ملی باعث خبط غربی‌ها در محاسبات و اشتباه در معادلات رویارویی و مواجهه آنان با ایران سربلند اسلامی شده است.

وی پیام‌های اصلی مخابره‌شده به دشمنان عنود و حسود انقلاب در حماسه 9 دی را بی‌شمار دانست و بیان کرد: این فتنه و پس از آن ، حماسه 9 دی باعث تمیز حق از باطل و رسوا شدن خواص بی‌بصیرت و یا خائن در جبهۀ حق و باطل شد.

قائم‌مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در ادامه گفت: قدرت نفوذ کلام رهبری و جایگاه خطیر و بی‌بدیل ولایت فقیه در سکانداری کشتی انقلاب و عبور موفقیت‌آمیز آن از طوفان حوادث و بلایا وگردنه‌های سخت روزگار نمایان شد و غربی‌ها و ابرقدرتان مستکبر را به حیرت و تحسین واداشت.



آب‌خضر حماسه نهم‌دی را یک تودهنی بزرگ و سیلی محکم بر چهره کریه‌المنظر و نفاق‌گونه ابرقدرتان مستکبر دانست و اظهار کرد: 9 دی قدرت نرم نظام و رهبری را به نمایش گذاشت و غرب را تحقیر کرد.

وی گفت: بایستی در ایام 9 دی با اجرای برنامه‌های تبیینی ـ تحلیلی ، بصیرت عمومی را افزایش داده که رسانه در این مهم در خط مقدم است.

اصغر آب‌خضر عملکرد و جهت‌گیری رسانه‌های عمومی و جمعی به‌ویژه کارکرد رسانه ملی را در امر بصیرت‌افزایی و تعمیق بینش دینی و سیاسی و به نمایش گذاشتن و تبیین علل و عوامل فتنه 88 و خلق حماسه 9 دی مهم و اساسی دانست و خاطر نشان کرد: مراکز خبری و رسانه‌ای به‌ویژه سازمان صدا و سیما در خط مقدم مقابله با عملیات روانی پیچیده و جنگ نرم رسانه‌ای دشمن بایستی غیر از تنویر افکار عمومی و پاسخ به شبهات و ابهامات القایی از سوی دشمنان، در به نمایش گذاشن دستاوردهای بزرگ و تبیین ابعاد حماسه 9 دی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ بالای رسانه‌ای و پتانسیل مصونیت‌بخشی این حماسه و آفند به دشمن، حداکثر استفاده را ببرند.

قائم‌مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از همه دستگاه‌ها، سازمان‌های فرهنگی ـ تبلیغی ـ اجرایی، نهادهای انقلابی، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و تاریخ‌نگاری، مجموعه‌های هنری و فرهنگی، از تمامی فرهیختگان، نخبگان، اساتید، کارشناسان، صاحب‌نظران، پژوهشگران، از همه رسانه‌ها و مراکز خبری، مطبوعات، جراید، خبرگزاری‌ها، سایت‌های خبری ـ تحلیلی، عموم مردم و وفاداران به انقلاب اسلامی به‌ویژه رسانه ملی درخواست کرد که با بسیج تمام ظرفیت خود، پر قدرت و مؤثر و فعال در تحلیل ـ تبیین و بیان ابعاد و حقایق این حماسه جاوید در قالب‌های ادبی ـ هنری ـ علمی ـ فیلم و سینما ـ حوزه سایبری و مجازی و بازخوانی وقایع و حقایق ناگفته بپردازند.

در پایان جلسه تمامی اعضای ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه نهم دی و همه نمایندگان دستگاه‌ها و ارگان‌ها به اعلام اهم برنامه‌ها، فعالیت‌ها و اقدامات صورت‌گرفته خود در خصوص بزرگداشت این حماسه پرداختند.