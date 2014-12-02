ضرورت جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه در قائمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی عصر سه شنبه در جلسه ساخت و ساز غیر مجاز با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجازکه هم شرعی و هم قانونی حجت را برما تمام کرد، اظهار داشت: دهیاران آمار ساخت و سازهای غیرمجاز را جمع آوری و جهت اعمال قانون و تصمیم گیری به بخشداری ارائه کنند.

وی افزود: در اینصورت هم هزینه دستگاههای اجرایی کم می شود وهم سرعت عمل و اطمینان قطعی خواهد شد و با توجه به اینکه ممکن است دهیاران در خصوص ساخت و سازهای غیر مجاز تحت فشار باشند ارجاع به بخشداری این مسئله را مرتفع می کند.

مهدی محمدی با بیان اینکه وظیفه اصلی اداره جهاد و کشاورزی حفظ اراضی کشاورزی و باغات است ، با انتقاد از عملکرد این اداره در قائمشهراذعان داشت : اداره جهاد و کشاورزی به وظیفه خود عمل نمی کند که در این خصوص هم مدیرکل و هم استاندار بایستی دستورات لازم را صادر کنند.

فرماندار قائمشهرتأکید کرد: اداره جهادوکشاورزی شهرستان حق ندارد برای احداث انباری وانشعاب آب و برق و گاز ، در حوزه روستایی و یا زمین کشاورزی مجوز صادر کند و نباید اجازه دهد نخاله های ساختمانی در زمین های تفکیک شده کشاورزی تخلیه شوند.

مقام عالی دولت در شهرستان با بررسی چند پرونده ساخت و ساز غیر مجاز دراین جلسه ، خواستار نظارت بیشتر بخشداری بر ساخت و سازهای غیر مجاز و عملکرد مهندسان فنی و کارشناسان ساختمانی شد و بیان کرد: اگر تشخیص داده شود این سازندگان خلاف قانون مجوز آب و برق و گاز دریافت کرده اند و به اخطار بخشداری هم توجه نکرده اند ، ادارات مربوطه برابر قانون موظف به قطع امتیازات آب و برق و گاز این سازه ها خواهند بود.

وی تأکید : در صورت عدم تمکین مالکان مجوز تخریب این ساخت و سازهای غیر مجاز از دادستانی دریافت و اعمال قانون خواهیم کرد.