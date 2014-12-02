رد اتهامات جدید علیه کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی هیئت کره شمالی در سازمان ملل ضمن رد هک کردن سیستم های شرکت "سونی پیکچرز" توسط عوامل کشورش تاکید کرد که نیروهای متخاصم در پی جوسازی و مرتبط دانستن همه چیز به کره شمالی هستند.

این اظهارات همزمان با آغاز تحقیقات شرکت سونی پیکچرز درباره عامل هک شدن سیستم‌ های رایانه‌ ای خود و همچنین تحقیقات دفتر تحقیات فدرال ایالت متحده آمریکا و اف بی آی در این باره است.

رسانه ها همچنین از صدور اجازه ساخت برجی شبیه به درخت کریسمس در نزدیکی مرز کره شمالی برای مسیحیان از سوی کره جنوبی خبر دادند.