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۱۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۰۹

ذخیره سد زاینده‌رود افزایش یافت/ هنوز 80 درصد مخزن خالی است

ذخیره سد زاینده‌رود افزایش یافت/ هنوز 80 درصد مخزن خالی است

حجم آب موجود در مخزن سد زاينده‌رود از ابتدای مهرماه سال جاری تاکنون با 170 درصد افزایش در مقایسه با زمان مشابه سال آبي گذشته به 269.7 میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نیرو اعلام کرد: حجم آب ورودي به مخزن سد زاينده‌ رود از ابتداي سال آبي جاري تاكنون به 91.2 میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در زمان مشابه سال آبي گذشته افزون بر 53.8 میلیون مترمکعب ثبت شده بود.

بر پایه این گزارش، حجم آب ورودی به مخزن سد زاينده‌ رود در استان اصفهان از ابتدای سال آبي جاری تاكنون، 69 درصد در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته افزایش یافته است.

آب موجود در مخزن سدزاینده رود در زمان مشابه سال آبی گذشته 100 میلیون مترمکعب گزارش شده بود. بر این اساس، در حال حاضر 21 درصد حجم مخزن سد زاينده‌ رود از آب پُر شده است.

کد مطلب 2434788

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