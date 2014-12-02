به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نیرو اعلام کرد: حجم آب ورودي به مخزن سد زاينده‌ رود از ابتداي سال آبي جاري تاكنون به 91.2 میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در زمان مشابه سال آبي گذشته افزون بر 53.8 میلیون مترمکعب ثبت شده بود.

بر پایه این گزارش، حجم آب ورودی به مخزن سد زاينده‌ رود در استان اصفهان از ابتدای سال آبي جاری تاكنون، 69 درصد در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته افزایش یافته است.

آب موجود در مخزن سدزاینده رود در زمان مشابه سال آبی گذشته 100 میلیون مترمکعب گزارش شده بود. بر این اساس، در حال حاضر 21 درصد حجم مخزن سد زاينده‌ رود از آب پُر شده است.