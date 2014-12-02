آموزش استفاده از کپسولهای آتش نشانی به رانندگان اتوبوس بین شهری

به گزارش خبرگزاری مهر ،رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران اظهار داشت: با وجود مشکلاتی که نبود کپسول آتش نشانی در اتوبوسهای بین راهی به وجود آورده اما هنوز هم وزارت راه بر روی این موضوع نظارت و کنترل درستی ندارد.

وی با اشاره به طرح مدیر فنی تحصیل کرده در پایانه ها گفت: این مدیر فنی علاوه بر نظارت فنی بر روی اتوبوس بین شهری، سیستم اطفاءحریق در اتوبوسها را هم بررسی می کند و همین درصد خطر را پایین می آورد.

حافظی ادامه داد: پلیس راهور هم باید برای اتوبسهای بین شهری که سیستم اطفاءحریق ندارند جریمه سنگینی در نظر بگیرد تا رانندگان خودشان را ملزم به رعایت این موضوع کنند.

وی به آموزش استفاده ار این کپسولها هم اشاره کرد و گفت:نه تنها همراه داشتن وسایل لازم ایمنی از جمله چکش برای شکستن شیشه در زمان اضطرار و کپسول آتش نشانی مهم است باید وزارت راه کلاسهای آموزشی برای استفاده از این وسایل را برای رانندگان داشته باشد.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران ادامه داد: نباید جان مسافرانی که با اتوبوس جا به جا می شوند به خطر بیفتد و برای همین لازم است که سختگیریهای بیشتری شود و هر اتوبوسی امکان تردد در جاده ها را نداشته باشد.

وی گفت: البته با نوسازی ناوگان اتوبوس بین شهری الان بسیاری از اتوبوسهای جدید کپسول آتش نشانی را دارند اما همانطور که گفتم آموزشی برای نحوه استفاده از آن را ندیدند.

حافظی افزود: البته گزارشهای وزارت راه نشان می دهد که کنترل فنی در پایانه ها اجباری شده اما هنوز رانندگان اتوبوس بین شهری در مورد کپسولهای بین شهری سهل انگاری می کنند که این خطرناک است.