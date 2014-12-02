ابوترابی بر لزوم تشکیل پارلمان آسیایی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسن ابوترابی‌فرد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در اجلاس هفتم مجمع عمومی مجالس آسیایی(APA) که در لاهور پاکستان برگزار شده به عنوان رئیس هیات اعزامی مجلس سخنرانی کرد.

ابوترابی‌فرد در ادامه سخنرانی خود ضمن سپاس و قدردانی از مجلس، مردم و دولت پاکستان برای میزبانی و استقبال گرم از شرکت کنندگان در مجمع، از علامه اقبال لاهوری به عنوان ثمره آزادی و مردم سالاری در پاکستان یاد کرد.

وی همچنین در ادامه سخنانش شایسته سالاری را نزدیک‌ترین راه برای اقتدار ملت ها خواند و تنها راه شایسته سالاری را ارتقاء مردم سالاری دانست و گفت:‌ قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ملت‌ها تنها در سایه انتخاب نخبگان شایسته برای نهادهای مختلف به دست می‌آید و برای شایسته سالاری نیز ارتقاء مردم سالاری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

ابوترابی‌فرد رسالت کلیدی و اصلی مجمع مجالس آسیایی را حرکت به سوی تشکیل پارلمان آسیایی دانست و گفت:‌ جهان امروز عرصه رویارویی اراده‌ها و عزم‌هاست و آن اراده‌ای پیروز است که پشتوانه علمی، عقلی و مشروعیت مردمی داشته باشد.

نائب رئیس قوه مقننه، وجود امنیت در کشورها را تنها در سایه اعتدال و عدالت محوری خواند و افزود: خلق رژیم صهیونیستی در بخشی از جهان به معنی خلق ناامنی و ایجاد چالش‌های فرهنگی و سیاسی و آغاز تروریسم و ترویج افراط و خشونت گرایی در جهان است.