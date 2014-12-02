واگذاری امور استانها به خودشان/استفاده از نظرات نخبگان برای توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن روحانی عصر سه شنبه در جمع نخبگان و ایثارگران استان گلستان، اظهار کرد: برای توسعه استان باید صاحب نظران و اساتید دانشگاه و نخبگان به میدان بیایند، نظر ما این است که کار استان ها را قدم به قدم به هر استان واگذار کنیم چون اهل هر استان خطرات و مشکلات استان خود را بهتر می شناسند.

وی با بیان این نکته که باید استان ها را باورکنیم و کار استان ها را به نخبگان، مسئولین و صاحب نظران استانی واگذار کنیم ، تصریح کرد: در۲۰ سال گذشته۱۰۰ سیلاب خطرناک استان گلستان را تهدید کرده است و اکنون همه می دانند که سد سازی در استان گلستان تنها برای کشاورزی ضرورت ندارد بلکه در حفظ جان و اموال مردم هم بسیار موثر است .

روحانی در ادامه افزود: گلستان استان فرهیخته و تاریخی است و کشف دیوار عظیم گرگان که آن را شبیه دیوار چین در این منطقه می دانند نشان عظمت تاریخی این منطقه در دفاع از این سرزمین و مرز و بوم بوده است .

رئیس جمهور اضافه کرد: مردم استان گلستان همواره مرزبانان خوبی برای کشور بوده اند .

وی افزود: اگر ایثارگری های ملت ایران چه در زمان پیروزی انقلاب و چه در زمان دفاع مقدس نبود این کشور به پیروزی نمی رسید و امام راحل هنگامیکه نهضت انقلاب را شروع کرد تنها بود ولی با تکیه بر حق این نهضت را آغاز کرد و بار بزرگ نهضت و انقلاب را به دوش گرفت و قلوب مردم را جذب کرد.

روحانی در ادامه بیان کرد: راه و خط امام بعد از نهضت برای مردم روشن شد و اگر فداکاری و ایستادگی امام راحل نبود این نهضت به پیروزی نمی رسید و در دفاع مقدس هم اگر مردم در کنار ارتش و سپاه و نیروی انتظامی نبودند نمی توانستیم پیروز شویم .

وی افزود: این ایثار و فداکاری بود که ملت ایران را در جهان به عنوان ملتی قوی و قدرتمند و یک ملت شکست ناپذیر و ملتی که در راه آرمان های خود به هیچ عنوان عقب نشینی نمی کند معرفی کرده است .

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که امروز خط و راه امام توسط مقام معظم رهبری ادامه دارد ، گفت: عقیده داریم باید امور استان ها را به خودشان واگذار کرده و زنان را باور کنیم و گمان نکنیم که مردان امور اجتماعی و کلان را بیشتر درک می کنند .

روحانی افزود: هرجا به زنان میدان داده ایم، زنان خود را نشان داده اند و ظهور و بروز داشته اند، باید فضا را برای این که استعداد زنان کشور شکوفا شود بازکنیم .

رئیس جمهور در پایان عنوان کرد: استان گلستان استعدادهای فراوانی دارد، ما در سفرهای استانی بخشی از طرح ها را مصوب می کنیم ولی اصل کار به دست شما مردم است که برای توسعه استان به صحنه بیایید .