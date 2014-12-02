اعلام جزئیات دیدار جان کری با اشرف غنی و شریف در لندن

به گزارش خبرگزاری مهر، نیشن از دیدار جان‌ کری با محمد اشرف غنی و نواز شریف نخست‌ وزیر پاکستان در روز چهارم دسامبر در حاشیه کنفرانس لندن درباره تحولات افغانستان خبر داد.

گسترش روابط آمریکا با پاکستان و اعتماد‌سازی بیشتر بین واشنگتن و اسلام‌ آباد، روابط پاکستان با افغانستان و گسترش همکاریها در زمینه مبارزه با تروریسم در منطقه و روابط پاکستان و افغانستان در زمینه نحوه ارتباط با هند و حل اختلافات مرزی بین دو کشور از جمله موضوعات مهم این کنفرانس است.

روسای جمهوری آمریکا و پاکستان همچنین قرار است در حاشیه نشست لندن بایکدیگر دیدار و گفتگو کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر اعلام کرده است: کری از تلاش های پاکستان برای مقابله با تروریسم و افراط گرایی و برقراری امنیت و ثبات در منطقه قدردانی کرده است.