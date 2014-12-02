به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ "نعیم قاسم" معاون دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود که از دقایقی پیش در بیروت آغاز شد، آزادی فلسطین و ادامه گزینه مقاومت را لازمه شکست پروژه تکفیری در منطقه دانست و تاکید کرد: پس از آزادی فلسطین، وحدت میان مسلمانان محقق خواهد شد.

وی تاکید کرد: جهت گیری مقاومت تا زمانی که برای آزادی فلسطین نباشد، صحیح نیست.

شیخ نعیم قاسم افزود: هر حرکت جهادی که برای کمک به فلسطین نباشد، به نفع مصالح رژیم صهیوینستی است.

معاون دبیرکل حزب الله تاکید کرد: ما حق بازگشت آوارگان فلسطینی را موضوعی فرعی در مقایسه با اصل آزادی سرزمین فلسطین می دانیم.

وی با اشاره به پیروزی های مقاومت لبنان علیه رژیم صهیونیستی تاکید کرد: حزب الله سه دستاورد مهم در نبرد با صهیونیستها به دست آورد که شامل پیروزی بر رژیم صهیوینستی، آزادی مناطق اشغالی در لبنان و به دست آوردن قدرت بازدارندگی است.