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۱۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۷:۵۶

معاون دبیرکل حزب الله لبنان:

پروژه تکفیری با آزادی فلسطین شکست خواهد خورد/ سه دستاورد مهم حزب‎الله

پروژه تکفیری با آزادی فلسطین شکست خواهد خورد/ سه دستاورد مهم حزب‎الله

معاون دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: پروژه تکفیری در منطقه با آزادی فلسطین، ادامه گزینه مقاومت و وحدت نهایی محقق خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شیخ "نعیم قاسم" معاون دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود که از دقایقی پیش در بیروت آغاز شد، آزادی فلسطین و ادامه گزینه مقاومت را لازمه شکست پروژه تکفیری در منطقه دانست و تاکید کرد: پس از آزادی فلسطین، وحدت میان مسلمانان محقق خواهد شد.

وی تاکید کرد: جهت گیری مقاومت تا زمانی که برای آزادی فلسطین نباشد، صحیح نیست.

شیخ نعیم قاسم افزود: هر حرکت جهادی که برای کمک به فلسطین نباشد، به نفع مصالح رژیم صهیوینستی است.

معاون دبیرکل حزب الله تاکید کرد: ما حق بازگشت آوارگان فلسطینی را موضوعی فرعی در مقایسه با اصل آزادی سرزمین فلسطین می دانیم.

وی با اشاره به پیروزی های مقاومت لبنان علیه رژیم صهیونیستی تاکید کرد: حزب الله سه دستاورد مهم در نبرد با صهیونیستها به دست آورد که شامل پیروزی بر رژیم صهیوینستی، آزادی مناطق اشغالی در لبنان و به دست آوردن قدرت بازدارندگی است.

کد مطلب 2434820

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