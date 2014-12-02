علیدوستی سرمربی تیم فوتبال نوجوانان شد، پیروانی سرمربی جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، محمد هادی آيتالهی، در رابطه با جلسه بعد از ظهر امروز كميته فنی و توسعه، ضمن بیان مطلب فوق گفت: اردوهای انتخابی و استعدادیابی تیمهای جوانان و نوجوانان از 15 آذرماه در آکادمی ملی فوتبال برگزار میشود.
وی افزود: با توجه به وقت کمی که دراختیار داریم و اینکه تیمهای جوانان و نوجوان باید در تورنمنتی که در قطر از 10 تا 15 ژانویه (20 تا 25 دیماه) برگزار میشود، حضور پیدا کنند و با گرفتن موافقت شفاهی اکثریت اعضای هیات رئیسه فدراسیون، امیرحسین پیروانی به عنوان سرمربی تیم جوانان و حمید علیدوستی به عنوان سرمربی تیم نوجوانان انتخاب شدند.
سرپرست كميته فنی و توسعه با اشاره به برنامه آتی تیم نوجوانان ایران افزود: تیم نوجوانان یک دیدار دوستانه با تیم نوجوانان ایتالیا در روز چهارشنبه 26 آذرماه در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار خواهد.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه تیم زیر 15 سال در مسابقات سال گذشته نانجینگ چین به عنوان نایب قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت، کمیته فنی تصمیم گرفت کادر فنی همان تیم را برای تیم ملی زیر 14 سال حفظ کند. برهمین اساس علی طهماسبیزاده به عنوان سرمربی، موسی سواری، نصراله دیده ماه و دکتر آقازاده به عنوان مربیان تیم ملی زیر 14 سال انتخاب شدند.
آیتاللهی در پایان گفت: جلسه بعدی کمیته فنی و توسعه روز یکشنبه 16 آذرماه در مورد تیمهای بانوان و همچنین در مورد پیشنهادات کمیته فوتسال در مورد تیمهای ملی فوتسال بزرگسالان، امید و جوانان بحث و بررسی خواهیم کرد.
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