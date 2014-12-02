سیاست دولت، ایجاد ارتباط با همه کشورها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی در نشست توسعه سرمایه گذاری استان گلستان با بیان اینکه ما خواهان اقتصاد غیردولتی و خصوصی هستیم گفت: برای رفتن به سمت اقتصاد غیردولتی و مشارکت بخش خصوصی باید قدم های بیشتری برداریم.

حجت الاسلام روحانی افزود: ورود بخش خصوصی به اقتصاد منجر به آبادانی کشور می شود و توسعه اشتغال را در پی خواهد داشت و همچنین سرمایه کارآفرینان در سطح کشور شکوفا می شود.

وی به جاذبه های فراوان ایران اشاره کرد و گفت: کشور ما دارای جاذبه های فراوانی است و بسیاری از سرمایه گذاران خارجی منتظر فرصتی برای سرمایه گذاری در کشور هستند.

وی از ایران به عنوان کشور بکر در زمینه سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی نام برد و افزود: در گفتگویی که با سرمایه گذاران مختلف داشته ام آن ها را راغب به فعالیت اقتصادی در کشور دیده ام.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه مرزهای اقتصادی مفهومی در سرمایه گذاری ندارد اظهار کرد: سرمایه مانند "ابر" می ماند که از روی آسمان عبور می کند و هرجا که زمین مستعدی ببیند شروع به باریدن می کند.

حجت الاسلام روحانی اظهار کرد: دولت فعلی با شرایط درمانی و افزایش منابع تولید گاز، نفت و برق و اتصال راه آهن جاذبه های زیادی را ایجاد کرده است.

وی از مردم به عنوان جاذبه گردشگری نام برد و گفت: خود اقشار مردم با مهمان نوازی و ادب خود یک نوع جاذبه محسوب می شوند و مردم گلستان که با اقوام و مذاهب دور هم جمع شده اند، نمونه بارزی از این جاذبه هستند.

وی تصریح کرد: سرمایه گذار باید تمام شرایط را آماده کند تا کارآفرین راغب به فعالیت شود.

رییس جمهور اظهار کرد: دولت تمام تلاش خود را به کار بسته است تا امید و ثبات در بازار ایجاد شود.

حجت الاسلام روحانی با بیان اینکه دولت و مردم باید به همدیگر اعتماد دشته باشند خاطرنشان کرد: گاهی اوقات برخی ها مواردی را مطرح می کنند که از نظر ما اشتباه است و نباید ادامه پیدا کند زیرا پای منافع مردم در میان است.

وی با اعلام اینکه از بین بردن رکود و مهار تورم از اولویت های دولت بوده است گفت: صدها ساعت با اقتصاددانان مختلف بحث کردیم و برخی ها معتقد بودند که شما فقط مسئله رکود را حل کنید و با تورم کاری نداشته باشید.

وی افزود: اما ما به این نتیجه رسیده بودیم تا زمانی که تورم مهار نشود رکود از بین نخواهد رفت و بنابراین به مهار سرعت تورم نیز پرداختیم.

رییس جمهور با بیان اینکه مهار مقطعی تورم مفید نیست خاطرنشان کرد: ما همیشه با احتیاط و واقعیت از میزان تورم سخن گقته ایم و موفق شدیم ثبات و اعتماد را در جامعه به وجود آوریم.

حجت الاسلام حسن روحانی درباره نرخ تورم کشور گفت: اکنون تورم حدود 17 درصد است و پیش بینی می کنیم تا پایان سال جاری کاهش خواهد یافت.

وی با اعلام اینکه از رکود عبور کرده ایم اظهار کرد: دولت با رکود مبارزه و در بسیاری از بخش ها از آن عبور کرده است، هرچند هنوز در بخش هایی با رکود مواجه هستیم.

وی درباره ارتباط با کشورهای جهان گفت: ارتباط کشور ما نسبت به جهان روز به روز بهتر می شود و سیاست دولت، ایجاد رابطه با همه کشورها است.

رییس جمهور افزود: سعی می کنیم با کشورهایی که تنش داشته ایم، تنش را کاهش دهیم و با کشورهایی که روابط خوبی داشته ایم، این روابط را گسترش بدهیم.

حجت الاسلام روحانی تصریح کرد: ما به دنبال ارتباطی مبتنی بر حفظ اسلام، انقلاب اسلامی، اصول و آرمان های خود هستیم.

وی با بیان اینکه قرار نیست در همه زمینه ها در کشور اتحاد نظر داشته باشیم گفت: ما همه مانند اعضای یک خانواده هستیم که ممکن است در این خانواده گاهی اوقات اختلاف نظرهایی نیز وجود داشته باشد.

وی افزود: در برخورد با نظرهای مخالف باید با آرامش رفتار کنیم و تحمل خود را افزایش دهیم و در زندگی اجتماعی، سیاسی، منطقه ای و جهانی آستانه تحمل خود را بالا ببریم.

رییس جمهور در ادامه سخنان خود به ظرفیت های طبیعی و استعدادهای استان گلستان اشاره کرد و گفت: در گلستان استعدادهای فراوانی وجود دارد و هر کدام از آنها شرایط خاصی دارند.

حجت الاسلام روحانی دریای خزر واقع در شمال غربی استان را نعمتی بزرگ خواند و گفت: دریای خزر نعمت بسیار بزرگ است و زمینه بزرگی برای اقتصاد، انرژی، گردشگری و آبزیان محسوب می شود.

وی اظهار کرد: در این سفر راه آهن شرق دریای خزر به راه آهن ترکمنستان و قزاقستان متصل می شود و یک زمینه بسیار خوب برای رشد و شکوفایی در این منطقه ایجاد خواهد شد.

وی به مسائل مربوط به رونق کشاورزی و محیط زیست گلستان اشاره کرد و خطاب به سرمایه گذاران گفت: استعدادهای خوبی در زمینه کشاورزی و محیط زیست داریم و اگر شما سرمایه گذاری کنید تحولی در این منطقه ایجاد خواهد شد.

رییس جمهور با اشاره به نقش جزیره "آشوراده" در توسعه گلستان گفت: جزیره آشوراده منطقه بسیار خوبی برای جذب گردشگر است و مرجع مهمی برای گردشگران استان و کشور خواهد شد.

حجت الاسلام روحانی ادامه داد: در گذشته اختلاف های فراوانی بر سر آشوراده مطرح بود که با صحبت هایی که در این زمینه انجام داده ایم، اختلاف ها به طور کامل برطرف شده است.

وی خطاب به سرمایه گذاران گفت: اقتصاد کشور باید به دست شما اجرا شود و شما باید دولت را حمایت کنید.

وی در پایان گفت: از گلستانی های خارج از کشور می خواهم در این منطقه سرمایه گذاری کنند تا گلستان به معنای واقعی کلمه "گلستان" شود.