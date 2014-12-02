"سید حسن نصرالله" در این سخنرانی که پیش از سال 2006 و جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان، ایراد شده تاکید می کند: "من می خواهم به دشمن احمق بگویم که بزرگترین اشتباهی که دولت آمریکا و کابینه "آریل شارون" می توانند مرتکب شوند، این است که در آینده نزدیک جنگی را علیه لبنان و یا سوریه آغاز کنند، چون این گونه حمله‎ای با مقاومت استشهادی نیروهای ما روبرو خواهد شد و پیروزی با ما بزرگ خواهد بود، و این پیروزی معادلات منطقه را به هم خواهد ریخت به صورتی که شرایط دیگر هرگز به نفع آمریکا نخواهد بود".