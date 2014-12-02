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۱۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۸:۵۴

فیلم/ پیام تاریخی و رعب آور "سید حسن نصرالله" به تل‎آویو

فیلم/ پیام تاریخی و رعب آور "سید حسن نصرالله" به تل‎آویو

دبیرکل حزب الله لبنان پیش از جنگ 33 روزه که با شکست ارتش پرادعای رژیم صهیونیستی همراه شده بود، در پیامی تاریخی به صهیونیستها هشدار داده بود که مرتکب این حماقت بزرگ نشوند.

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"سید حسن نصرالله" در این سخنرانی که پیش از سال 2006 و جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان، ایراد شده تاکید می کند: "من می خواهم به دشمن احمق بگویم که بزرگترین اشتباهی که دولت آمریکا و کابینه "آریل شارون" می توانند مرتکب شوند، این است که در آینده نزدیک جنگی را علیه لبنان و یا سوریه آغاز کنند، چون این گونه حمله‎ای با مقاومت استشهادی نیروهای ما روبرو خواهد شد و پیروزی با ما بزرگ خواهد بود، و این پیروزی معادلات منطقه را به هم خواهد ریخت به صورتی که شرایط دیگر هرگز به نفع آمریکا نخواهد بود".

کد مطلب 2434844

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