"سید حسن نصرالله" در این سخنرانی که پیش از سال 2006 و جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان، ایراد شده تاکید می کند: "من می خواهم به دشمن احمق بگویم که بزرگترین اشتباهی که دولت آمریکا و کابینه "آریل شارون" می توانند مرتکب شوند، این است که در آینده نزدیک جنگی را علیه لبنان و یا سوریه آغاز کنند، چون این گونه حملهای با مقاومت استشهادی نیروهای ما روبرو خواهد شد و پیروزی با ما بزرگ خواهد بود، و این پیروزی معادلات منطقه را به هم خواهد ریخت به صورتی که شرایط دیگر هرگز به نفع آمریکا نخواهد بود".
دبیرکل حزب الله لبنان پیش از جنگ 33 روزه که با شکست ارتش پرادعای رژیم صهیونیستی همراه شده بود، در پیامی تاریخی به صهیونیستها هشدار داده بود که مرتکب این حماقت بزرگ نشوند.
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