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۱۱ آذر ۱۳۹۳، ۱۹:۲۳

حسنی غربا:

دمای هوا در استان سمنان ۲ تا ۶ درجه کاهش می یابد

دمای هوا در استان سمنان ۲ تا ۶ درجه کاهش می یابد

سمنان - مدیر کل هواشناسی استان سمنان از کاهش دو تا شش درجه سانتیگرادی دمای هوا و بارش باران پراکنده در برخی نقاط این استان از امروز تا اوایل هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسنی غربا عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل هواشناسی استان سمنان ضمن بیان اینکه در ارتفاعات و نقاط سردسیر استان بارش پراکنده برف و باران پیش بینی می شود اظهار داشت: در این مدت سرعت وزش باد در پاره ای از نقاط شدید است.

 وی تصریح کرد: پنجشنبه و جمعه در بیشتر نقاط استان سمنان درجه دمای هوا بین دو تا شش کاهش می یابد.

مدیر کل هواشناسی استان سمنان با تاکید براینکه دمای هوا به ویژه در نواحی شمالی و ارتفاعات استان سمنان به زیر صفر درجه سانتیگراد می رسد، به کشاورزان و باغداران و گلخانه داران در مورد احتمال بروز خسارت هشدار داد.

حسنی غربا در خاتمه افزود: خسارت های ناشی از وزش باد و آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد محورهای مواصلاتی در این مدت دور از انتظار نیست.

کد مطلب 2434850

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