مرفاوی همچنان سرمربی صبا است/ واکنش به مذاکره با علی دایی

اکبر غمخوار در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت سرمربی تیم فوتبال صبای قم با بیان مطالب فوق، اظهار کرد: هنوز تصمیم خاصی نگرفتیم و منتظریم تکلیف صمد مرفاوی روشن شود. از نظر ما مرفاوی همچنان سرمربی صباست و منتظریم تا به پرونده ایشان در کمیته انضباطی رسیدگی شود.

وی درباره مربیانی که از آنها به عنوان گزینه‌های سرمربیگری صبا یاد می‌شود، خاطرنشان کرد: این گزینه‌هایی که مطرح می‌شود، روی علاقه خود دوستان است وگرنه ما هنوز تصمیم خاصی نگرفته‌ایم.

رئیس هیات مدیره باشگاه صبا با بیان اینکه جلسه هیات مدیره این باشگاه تشکیل نشده، یادآور شد: ولی اعضا هماهنگی‌هایی داشته‌اند و منتظریم تا ببینیم رای کمیته انضباطی چه می‌شود چون همانطور که گفتم مرفاوی سرمربی ماست.

وی در پاسخ به این سئوال که "اگر کمیته انضباطی استدلال شما را نپذیرد چه اقدامی انجام خواهید داد"؟ تصریح کرد: بعید می‌دانم مستندات ما در کمیته انضباطی رد شود. پیکان کار غیر اخلاقی انجام داده که با صمد مرفاوی مذاکره کرده و او را به خدمت گرفته است.

غمخوار درباره اینکه گفته می‌شود اختلافات مرفاوی با مدیرعامل باشگاه یکی از دلایل جدایی سرمربی صبا بوده است، تاکید کرد: اختلافی که این روزها نبوده و تیم کارش را انجام می‌داد. در مورد پرداخت مطالبات صحبت‌هایی بود که با توجه به نقد نشدن چک اسپانسر چند روزی به عقب افتاد ولی هفته پیش بخشی از قرارداد بازیکنان را پرداخت کردیم.

وی بر لزوم برخورد با مذاکره مربی سایر تیمها در میانه فصل تاکید کرد و یادآور شد: نباید جوری شود که این موضوع در فوتبال ما باب شود. باید هر چه زودتر چنین مسئله‌ای در فوتبال ما جمع شود. صمد مرفاوی وقتی قصد جدایی از صبا را داشت حتی به من زنگ نزد و اجازه نگرفت.

رئیس هیات مدیره باشگاه صبا درباره اینکه گفته می‌شود علی دایی گزینه اصلی باشگاه صبا برای سرمربیگری است، خاطرنشان کرد: اینها حرف کسانی است که یا در آرزوی سرمربیگری صبا هستند و یا نظریات خودشان را دارند! نظرمان همچنان روی مرفاوی بوده و منتظر رای کمیته انضباطی هستیم. با شناختی که از اعضای این کمیته دارم بعید می‌دانم، مستندات ما رد شود.

"با این حساب آیا مذاکره شما با علی دایی صحت ندارد"؟ وی به این سوال اینگونه پاسخ داد: ما هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم. شاید با 10 مربی صحبت شده باشد ولی چیزی در هیات مدیره مصوب نشده است. مهم مصوبه هیات مدیره است.

غمخوار در پایان گفت: اگر مرفاوی به هر دلیلی سرمربی ما نماند، اولویت ما یک مربی داخلی دیگر است و باز اگر چنین چیزی ممکن نشد مربی خوب خارجی هم در ذهن داریم. با این حال نمی خواهیم فصل را بدون مرفاوی تمام کنیم.